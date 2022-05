Irene, ¿cómo no te van a votar?

Podemos tiene asegurada su fortaleza política y la permanencia en el Gobierno sabe Dios hasta cuándo. Lo pienso tras escuchar las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las que se garantiza el voto de todas las mujeres de España. Ella ha liberado a las españolas.

Gracias a Irene Montero, según sus afirmaciones en el Congreso de los Diputados, «la libertad sexual va a ser por fin un derecho en nuestro país… España desde hoy es un país más libre para todas las mujeres». Tales postulados y otros muchos pronunciados en su etapa ministerial le certifican el apoyo femenino en las urnas. Si más del cincuenta por ciento con derecho a voto son mujeres, no debe inquietarse por su continuidad en el poder.

Dicho esto y a juzgar por las expectativas en caída libre que presagian las encuestas para su formación, cada mañana debe mirar al espejo y preguntarse, cual reina Grimhilde, ¿cómo no me vais a votar? ¿quién hace más por vosotras? La entiendo, a no ser que el escenario por ella diseñado tenga poco que ver con la realidad. Es posible que haya muchas, cientos y cientos de miles, de españolas que se consideran muy mujeres y discrepan con que ella tenga que decidir quién lo es. Ministra, es seguro que Isabel Díaz Ayuso, Esperanza Aguirre, Macarena Olona, Ana Pastor, Cuca Gamarra, Teófila Martínez, Luisa Fernanda Rudi, Celia Villalobos, Mireia Borrás y un gran número de políticas que fueron apoyadas por millones de las de su género, por más que le pese, hicieron y siguen haciendo gala de su feminismo.

En cualquier caso, ella y su compañera Yolanda Díaz, «nadie ha hecho más por los trabajadores», otorgan la seguridad a Pedro Sánchez. Debe estar, por tanto, como el Real Madrid con Mbappé, «tranquilo». Así es la vida.