Así era la dura vida a bordo del submarino S-73 Mistral, ya fuera de servicio, antecesor del moderno S-80

Ahora que se habla tanto de los nuevos submarinos S-80 que fabrica Navantia para la Armada, un producto totalmente diseñado y fabricado en nuestro país, olvidamos que España ya disponía de submarinos y que, de hecho, son un arma con una larga tradición: desde su creación el 7 de febrero de 1915 (ley de Miranda), hasta nuestros días el Arma Submarina ha estado formada por 43 unidades.

De los anteriores en servicio, cuatro de la clase S-70, solo el Galerna y el Tramontana siguen en servicio, mientras que el Siroco y el Mistral fueron dados de baja en 2012 y 2020, respectivamente. Además, de los dos que quedan, solo el Tramontana está operativo actualmente, pues el Galerna se encuentra en la recta final de su quinta carena. Esta revisión en profundidad, que comenzó en diciembre de 2017 en Cartagena, revisa todos aquellos equipos y sistemas que requieren tener el submarino en el agua. Una vez terminada y adiestrada la dotación, podría estar operativo a lo largo de lo que queda de este 2022 hasta el final de su vida operativa en 2027.

La dotación del Mistral forma sobre la cubierta del submarino en su baja de la Armada FOTO: La Razón (Custom Credit)

En cuanto al Tramontana, la Armada española ha decidido finalmente alargar un año más su vida. Los estudios realizados por Navantia y la empresa francesa Naval Group, autoridad técnica de diseño de estos submarinos, han concluido que esta ampliación es viable. En principio, su retirada estaba programada a mediados de 2022. Sin embargo, se apostó por extender su vida un año para mantener dos submarinos de la serie S-70 en servicio -el S-71 Galerna está en la recta final de su quinta gran carena- hasta la llegada del primero de la serie S-80.

Finalmente, el Tramontana será dado de baja pocos meses después de la entrega del S-81 Isaac Peral, prevista para 2023, tras más de 37 años operativo. De hecho, la pasada semana se pudo ver navegando juntos al Isaac Peral en su primera pruebas de agua, junto al Tramontana, en las aguas de la bahía de Cartagena, mostrando así una postal histórica del presente y el futuro del arma submarina española.

Pero, ¿cómo es la vida a bordo de estos veteranos submarinos, significativamente más pequeños que sus sucesores de la clase S-80? Pues precisamente, la Armada ha hecho público un vídeo grabado en octubre de 2019, poco antes del estallido de la pandemia, en el que algunos miembros de la tripulación del submarino “Mistral” de la Armada, dado de bajo en 2020, ilustran la complejidad de la vida a bordo de un buque de guerra tan particular como es un submarino.

El vídeo fue grabado durante una misión del sumergible en aguas del Mar Mediterráneo donde se explica la importancia de los submarinos como activos vitales para la OTAN gracias a su furtividad. Así lo explicaba el comandante del submarino, el capitán de corbeta Jorge Garrido Maestre.

Parte de la dotación del submarino Mistral antes de su baja en la Armada FOTO: La Razón (Custom Credit)

En la web de la OTAN hablan precisamente de la vida a bordo con la Sargento Paula Osorio-Fernández, quien formó parte de la dotación del Mistral como Suboficial de Armas.

“Estuve destinada a bordo del ESPS Mistral durante más de cinco años, hasta que fue dado de baja. Ahora formo parte de la tripulación del ESPS Isaac Peral , un flamante submarino actualmente en construcción. Estamos entrenando y aprendiendo cada centímetro del nuevo submarino para estar preparados para las pruebas de mar y las primeras navegaciones. Hay más de 30 años de diferencia entre uno y otro y muchos avances tecnológicos, que permiten realizar las mismas funciones de forma automatizada y mucho más sencilla. Pero sigo a cargo de mantener todo el equipo relacionado con torpedos, misiles y minas. Mi equipo y yo nos aseguramos de que todo funcione bien, esté bien mantenido y en el estado adecuado de preparación para que estemos listos para emplear las armas cuando se nos ordene”, explica.

Sobre la vida en el interior de un submarino, reconoce que “nunca me había imaginado estar a bordo de un submarino. Sin embargo, soy especialista en armas submarinas, así que tomé la decisión de hacer el curso, aún sin tener idea de cómo eran por dentro. Nunca me he arrepentido de esa decisión. No se puede negar que hay algunos inconvenientes: es un trabajo duro con muchos días sin noticias de casa [...]. Aprendí que debes ser consciente del tiempo que vas a estar aislado y dejar cualquier problema fuera del submarino cuando se cierre la escotilla. Durante tu tiempo libre es fundamental mantener tu mente ocupada con libros, películas, series y música, cualquier cosa que te ayude a evadirte. Cuando navegas, te asignan una guardia en particular, lo que significa que ya no sigues las rutinas diarias, pierdes la noción del día y la noche, y eso afecta tu sueño. Los primeros días a bordo te sientes cansado, e incluso puedes llegar a sentir dolor”.

Como curiosidad, asegura que “la tradición dice que colgar ajos en espacios clave del submarino elimina la posibilidad de que ocurran problemas técnicos, por eso sueles encontrarlos en espacios relacionados con la propulsión. También llevamos a bordo la imagen de la Virgen del Carmen”.

Sobre la falta de intimidad, cree que “es el principal inconveniente de estar a bordo de un submarino. Cuando tienes un mal día, o extrañas a tu familia, quieres estar solo y no puedes”.