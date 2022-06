Los socios de Sánchez desafían al Congreso tras el veto del PSOE a las lenguas cooficiales

El pleno del Congreso de los Diputados ha arrancado este martes con una bronca entre los socios de Pedro Sánchez y el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez, que es quien ha empezado al frente del hemiciclo (dando relevo a Meritxell Batet, que ya se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a los independentistas por el uso del catalán). Se debatía la proposición de Ley para reformar el reglamento del Congreso y poder usar las lenguas cooficiales en el parlamento, pero ha sida rechazada por el PSOE, que era determinante para que la iniciativa prosperara.

Ante este escenario, los partidos nacionalistas que han intervenido y han impulsado la reforma legal han usado la lengua cooficial de su autonomía para intervenir, lo que ha obligado a Rodríguez a frenar a muchos de los portavoces e, incluso, echarlos del atril. La Ley estaba impulsada por Podemos, ERC, JxCat, PDeCat, PNV, Bildu, Compromís, BNG, CUP y Más País. La primera portavoz en intervenir ha sido Montse Bassa, de Esquerra, que ha recibido tres avisos del vicepresidente del Congreso y ha tenido que dejar, con muchas resistencias, la palabra.

“Los independentistas no hemos venido aquí a reformar España”, ha espetado Bassa, con tono muy crítico, y ha dicho que en España se impone el “supremacismo del castellano”. “La España plural no existe, solo existe la España castellana”, ha añadido, tras repetir que la independencia es una “necesidad”. En la misma línea se ha expresado la portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, quien ha dicho que no poder hablar en catalán en el Congreso significa que no caben los independentistas. “Mi lengua es el catalán. Mi país es Cataluña”, ha expresado, antes de que le retiraran la palabra. También Néstor Rego (BNG) se ha expresado en gallego.

El portavoz del PNV, Joseba Agirretxea, ha usado el euskera en pequeños fragmentos de su intervención. Ferran Bel (PDeCat) ha sido más ingenioso y ha ido traduciendo simultáneamente todo lo que decía en catalán al castellano: a su juicio, la reforma del reglamento “es lo más normal” porque si no, es “aceptar que no es un Estado plurinacional”. Joan Baldoví (Compromís) ha intercalado el valenciano y el castellano. A Albert Botran (CUP), quien ha defendido que el catalán “necesita ganar espacios” de habla, también le han retirado la palabra después de tres avisos. Mertxe Aizpurua (EH Bildu) ha usado el euskera también en algunos momentos de su intervención, aunque ha querido también decir que “busca la crispación” y ha criticado que se imponga el castellano. “Este debate no es nuevo y seguirá produciéndose”, ha dicho Aizpurua, quien ha sostenido que si el Estado es plurinacional, cada uno debería poder hablar en las lenguas cooficiales.

Juanjo Aizcorbe (Vox) ha considerado que es un “despilfarro inútil de cientos de millones de euros” la traducción a las lenguas cooficiales. “Exacerbar el hecho diferenciador forma parte de la peor liturgia separatista”, ha señalado.

Carlos Garcia Adanero (UPN) ha criticado que el principal “problema con las lenguas es la imposición”. “Su gran fracaso es que saben que un lugar como Álava solo el 5% habla euskera después de gastar mucho dinero y en Navarra, un 2,7%. Ese es un gran fracaso”, ha zanjado.