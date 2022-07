Presidente del Cabildo de La Palma: “Los acuerdos entre el PP y el PSOE son posibles en el ámbito local”

El 19 de septiembre e 2021, como al resto de Palmeros, le cambió la vida. Durante 85 días se mantuvo en vilo por un volcán que no cesó en meses y les obligó a reaccionar a las consecuencias. Los palmeros han votado y el volcán ha sido bautizado como “Tajogaite”.

-¿Cómo le ha cambiado el volcán?

-Han sido los peores meses de mi vida, sin lugar a duda. En abril, previo al volcán, tuve mi primera hija y luego ya, todo empeoró. Aunque vivamos en tierra volcánica, nunca esperas su erupción. La situación fue muy compleja, porque nos sentimos humanos que podemos alcanzarlo todo, pero empiezas a ver cómo avanza la lava y no puedes hacer absolutamente nada. Las situaciones personales de cada uno marcan. En mi caso, en enero fallece también mi padre, en mi casa, previo a perder la suya por el volcán, lo tuve que acoger en mi casa. Me ha pasado de todo.

-¿El volcán ha cambiado más al político o a la persona?

-El volcán ha cambiado al político, porque me he dado cuenta de que he tenido mucha gente cerca queriendo ayudar e intentando aunar esfuerzos de todas las administraciones. A la persona también. Es el trauma más grande por el que he pasado siendo responsable de una isla, de casi 7.000 personas que salieron de sus casas, casi el 10%, te curte y te hace ver el futuro distinto, sobre todo lo referido a lo material, sabes que en cualquier momento puede desaparecer. Cuando le conté a mi padre que había perdido su casa me dijo: “No te preocupes, que por lo menos estamos vivos”. Estaba muy malito y era capaz de mirar la situación de esa manera. Desde que soy pequeño me dio el mismo consejo: Mantener la calma y tomar decisiones, no quedarte impasivo ante cualquier situación.

-Cada crisis trae una oportunidad. ¿Cuál tiene La Palma?

-La Palma se ha posicionado en el mapa, la oportunidad que nos ha traído el volcán es tener la mejor conectividad de la historia, unos datos turísticos importantes, de cara a futuro, que espero que sea el bastón económico sobre el que nos apoyemos en una situación muy compleja. Espero que nos sirva también para reordenar el valle de Aridane, que seamos capaces de tener nuevos barrios, más sostenibles. Somos una isla agrícola, dependiente del plátano. El volcán se ha llevado 350 hectáreas de platanera y queremos recuperarlas.

-¿Qué le piden los vecinos?

-Tenemos a día de hoy casi 230 vecinos albergados en hoteles -cuyo coste- ha asumido el gobierno del cabildo y hay un número indeterminado de personas aún hospedadas en casas de familiares y amigos. Los vecinos nos piden soluciones habitacionales y poder reiniciar su vida. Casi la totalidad de viviendas perdidas son rústicas y trabajamos en hacer un nuevo planeamiento urbanístico en zonas que no se han perdido, contando con lo que quieren los palmeros. Hemos hecho talleres por barrios, les preguntamos en qué zona le gustaría vivir y nos dan sus opiniones. Personas del mismo barrio que eligen las mismas zonas para vivir. Y los agricultores nos piden poder recuperar su modo de vida. El platanero de La Palma quiere seguir siendo platanero y no otra cosa. Tenemos el compromiso del consejero de Agricultura de la UE de que va a apostar por la isla para poder recuperar nuestros cultivos y trabajamos en un proyecto para recuperar los cultivos sobre las coladas. A ver si somos capaces de tener unas nuevas plataneras más sostenibles y que sea suficientemente atractivo para que Europa nos lo pueda financiar.

-¿Las ayudas prometidas están llegando?

-Las ayudas están llegando. Es verdad que nos gustaría que llegaran más rápido. A los vecinos les ha llegado gran parte de ellas, no la totalidad. Hay muchas circunstancias que ver. Quizá se ha tardado más en la entrega de viviendas, solo se han entregado 130; -ahí se ha tardado por parte del gobierno autónomo- y por parte del gobierno central se ha tardado en la financiación a las administraciones locales. Hemos establecido una comisión mixta en la que hemos pedido repetidamente que se pueda financiar también a las administraciones locales. Esperamos que llegue cuanto antes y que declaren de emergencia las obras que tienen que ver con la recuperación de la isla. Tenemos serios problemas con los funcionarios porque el cabildo está liderando la apertura de carreteras, la reposición de red de agua de regadío y de abastos y, a veces, chocamos con los funcionarios a la hora de tomar decisiones.

-¿Se pueden dar nuevas especies?

-A futuro, en 40-60 años puede ser. Ahora es inviable que crezcan nuevas especies. Pasados seis meses, tras el volcán, estamos abriendo carreteras donde nos estamos encontrando que hay 600-700 grados de temperatura. Muy complejo. Hawái tuvo su último volcán en 2018 y hasta este año no había conseguido abrir ninguna carretera, nosotros estamos lográndolo en meses con pistas de tierra. ¿Cómo se recuperan las fincas? Tenemos un mapa de temperatura que nos ha hecho el Instituto Geológico y Minero de España que establece dos y tres años para que pueda darse enfriamiento. Una vez ocurra eso, se construirán paredes con tierra del monte y ahí se construye. Ya nuestros antepasados lo hicieron tras el volcán de 1949. El Palmero sabe levantarse de los golpes y queremos demostrarlo una vez más.

-¿Qué se hace con las cenizas?

-Se están usando para construcción, bloques, hacer hormigones. También, en muy pequeñas cantidades ha sido fértil para la tierra. Hay casi un millón de metros cúbicos de cenizas.

-¿Cómo van a reactivar el turismo?

-El volcán se llevó casi 1.100 camas de turismo vacacional que quedaron bajo las coladas y casi 4.000 bloqueadas por gases. Antes del volcán solo teníamos 16.000 camas. Se nos presenta un verano con una ocupación del 90% de las camas disponibles. Además, hemos sido capaces de abrir un centro de visitantes en el Roque de los Muchachos: tenemos el mejor cielo del universo, y lo hemos abierto meses, un centro de visitantes de volcanes que tiene un tubo volcánico visitable y trabajamos para hacer mención al actual. Trabajamos también para construir un balneario en el sur de la isla.

-Siendo del PP, gobierna en coalición con el PSOE... ¿Es la prueba de que los pactos son posibles?

-Al menos en territorio local los acuerdos son posibles, solo hay que tener capacidad de llegar a ellos por ambas partes. En La Palma no es la primera vez que hay un acuerdo PP-PSOE, lo hubo en 2013 y creo que nos ha ido bien. Con el resto de formaciones también hemos sentido la cercanía ante la situación que nos ha tocado vivir.