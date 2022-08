Sánchez, el presidente que lleva a los etarras a casa

Desde que el Gobierno de España tiene como socios preferentes a los herederos del brazo institucional de ETA, poco a poco se están dando pasos para reescribir la historia. Este intento de blanquear el verdadero relato de lo ocurrido en nuestro país comenzó ya hace tiempo, con los acercamientos de todos los presos de ETA.

Desde la AVT, aunque no lo compartimos, acatamos el cambio de política penitenciaria llevada a cabo por el Gobierno. Lo que no aceptamos es que nos tomen por tontos y pretendan vender la derogación de la política de dispersión como algo inevitable cuando los hechos han demostrado que no es otra cosa que una decisión política premeditada que ha sido aplicada por medio de un plan perfectamente desarrollado y en el que, además de mantener informadas a las víctimas, se ha contado permanentemente con las organizaciones y partidos políticos que defienden a los presos etarras.

Durante las dos últimas semanas, coincidiendo con el periodo estival, precisamente uno de los momentos del año en el que más homenajes reciben estos terroristas en los pueblos vascos y navarros ante la total indiferencia del Gobierno, el señor Sánchez ha continuado con su plan penitenciario, y desoyendo las peticiones y necesidades de las víctimas del terrorismo ha acercado nada más y nada menos que a 23 presos etarras a prisiones del País Vasco (21) y Navarra (2), con cerca de 60 asesinatos a sus espaldas.

Pronto, podrá presumir ya no solo de haber trasladado a todos los etarras, sino de haberlos acercado prácticamente a las puertas de sus casas. Y todo esto, sin importarle lo más mínimo el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. Unas víctimas que estamos hartas de sufrir este tipo de humillaciones. Unas víctimas que día sí y día también tenemos que ver cómo se pretende blanquear la historia del terrorismo de nuestro país. Unas víctimas, que a pesar de sufrir todos estos desprecios, no vamos a bajar los brazos y vamos a estar ahí para defender la Verdad, la Memoria, la Dignidad y la Justicia de los nuestros.