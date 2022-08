El relato del terrorismo de Sánchez y Marlaska llega a Nueva York

El pasado 15 de junio tuve el honor de participar en el I Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid titulado Memoria para el futuro, y allí pude coincidir con víctimas del terrorismo de diferentes partes de mundo. Concretamente, estuve profundizando con Guillaume Denoix de Saint Marc, Presidente de la Asociación Francesa de Víctimas, y con Philippe Vansteenkiste, Presidente de la Asociación Belga de Víctimas, sobre la importancia de que las víctimas, y no los dirigentes políticos, seamos la voz del relato. Estas conversaciones no cayeron en saco roto, puesto que la asociación internacional IFAVT que formamos tanto las asociaciones francesa, belga, AVT… etc, hicimos público un comunicado el pasado 21 de agosto, Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de la ONU, incidiendo precisamente en la Memoria, en la importancia de neutralizar cualquier intento de imponer un relato manipulado y falso de la historia del terrorismo. Porque un relato falso de lo que realmente ocurrió, o una reinterpretación de la historia, sólo legitima el terror y el uso de la violencia. La verdadera historia del terrorismo debe construirse con los relatos de sus víctimas. No hay más.

Cuál ha sido mi sorpresa, o realmente no tanta la verdad, cuando he tenido conocimiento de que el próximo mes de septiembre se celebrará en Nueva York el primer Congreso Global de Víctimas del Terrorismo, patrocinado por la ONU y España. En él, nuestro país estará representado por personas puestas a dedo por del Gobierno de España que transmitirán al mundo el relato de Sánchez y Marlaska. Concretamente estamos hablando de Montserrat Torija, Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, Presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, y representantes del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Todas estas personas que menciono dependen del Gobierno de España. De ese Gobierno de España que ha elegido como socios de legislatura a los herederos de ETA. De ese Gobierno de España que puede presumir de que sólo quedan 50 presos de ETA fuera del País Vasco y Navarra. ¿Qué discurso podemos esperar ante la ONU de unas personas que dependen de un Gobierno que ha pactado una Ley de Memoria con los herederos de ETA?

Y no sólo eso, la delegación de Sánchez y Marlaska proyectará durante el Congreso la película Maixabel. Para quien no lo sepa, Maixabel Lasa fue nombrada en 2001 Directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, ocupando ininterrumpidamente este cargo durante tres legislaturas a lo largo de once años. Además Maixabel es famosa, y en eso se basa la película, por vender las bondades de los etarras arrepentidos con los que se ha reunido en los famosos encuentros restaurativos. Quizás en la película quede muy bonito pensar que los malos ya son buenos, que han visto la luz y que están muy arrepentidos, pero en la vida real, desgraciadamente no es así. Ibon Etxezarreta, precisamente, no ha colaborado jamás con la justicia, que es el verdadero síntoma de arrepentimiento. De hecho cuando pisa la Audiencia Nacional le dan unos ataques de amnesia tremendos. Se ve que ante la cámara de cine o de televisión se encuentra mucho más cómodo.

Para contar el verdadero relato de las víctimas hay que escuchar a las víctimas. Pero a las víctimas libres que no están dirigidas por un Gobierno. Invito a todas las personas que están interesadas en conocer la realidad, a visitar en Youtube el Proyecto Testimonios de la AVT, donde una psicóloga con formación específica en víctimas del terrorismo dirige los testimonios de unas víctimas que narran sus historias personales. O también pueden consultar los libros con el mismo nombre editados por APAVT, que recogen todas estas historias que pretenden llegar a ser fuente de inspiración y ayuda para otras personas y un impulso al fomento de la concienciación social sobre las secuelas del terrorismo.

Escribo estas líneas con mucha preocupación, pues si ya es flagrante el blanqueamiento y la manipulación de la historia que se está llevando a cabo en España, me parece muy preocupante que este sea el relato que vayamos a presentar en menos de un mes ante la Organización de la Naciones Unidas en Nueva York.

Miguel Ángel Folguera, Víctima del Terrorismo, Consejero de AVT y Presidente de APAVT