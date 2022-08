Los ministros del PSOE evitan la imagen de “cerrado por vacaciones” mientras Podemos “desconecta”

Sin freno. El Gobierno se prepara para encarar la recta final de la legislatura antes de la convocatoria de elecciones generales en diciembre de 2023. Moncloa prepara ya un final de etapa en la que buscará multiplicar la presencia de los ministros así como apurar la agenda legislativa que tiene comprometida tanto con Unidas Podemos -vía acuerdo de coalición- como con los aliados de investidura. En lo que va de año, Sánchez ha aprobado 21 leyes y 12 decretos y tiene pendiente la aprobación final de más de 50 proyectos de ley.

Así, el Gobierno comienza hoy el curso político con la celebración del primer consejo de Ministros después de las vacaciones en la que aprobará, entre otras, la creación por ley de un centro nacional de salud pública. Los ministros regresan hoy tras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorgara 20 días de descanso estival bajo la premisa de que todos se encontraran “de guardia” por si algún asunto reclamase su atención. Así, el líder del Ejecutivo y sus 22 ministros volverán a sus despachos este mismo martes, contra reloj para poner a punto la mayoría de leyes comprometidas, y lo harán en un claro ambiente preelectoral. Ocho meses después se celebrarán comicios autonómicos y municipales y otros siete más tarde, elecciones generales. Dieciséis meses de vértigo en los que PSOE y Unidas Podemos se juegan revalidar La Moncloa ante la alternativa creciente en las encuestas de un PP en alza con Feijóo a la cabeza. También regresarán al Gabinete en medio de varias batallas no resueltas entre los socios, como el aumento en gasto de Defensa o la ley de secretos oficiales.

Así la actividad política se reactivará esta semana después de un mes de agosto marcado por la crisis energética y por la inflación desbocada que ha obligado a varios ministros a retomar sus puestos de trabajo. Pero no será un retorno al trabajo tras un descanso total. La mayoría de ministros socialistas, según el mandato de Moncloa, ha evitado esta imagen con el objetivo de atraer el foco mediático y mantener activada la imagen de un Gobierno siempre alerta. El fin era el de evitar la foto de “cerrado por vacaciones”, que podría ser aprovechada por la oposición, como ya ocurriera el año pasado, cuando Sánchez se vio forzado a reaparecer tras días de silencio por la crisis migratoria.

El ejemplo ha sido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, obligada por la urgencia energética, ha multiplicado su presencia tanto con actos oficiales y reuniones, como con entrevistas a medios para explicar el polémico decreto de ahorro energético que deberá ser aprobado por el Congreso de los Diputados el jueves.

Los ministros no tienen reconocidas las vacaciones porque no tienen un contrato laboral al ser nombrados por el presidente del Gobierno, pero no estar contratados por él. Por lo tanto, laboralmente no pueden acogerse a un descanso estival o a días de asuntos propios. Ni la Constitución, ni la ley del Gobierno se refieren a este asunto, aunque, el mes de agosto, suele ser inhábil políticamente, y al no celebrarse Consejo de Ministros –a no ser que la situación requiera una reunión extraordinaria- en Moncloa suelen dar unos días de asueto.

Son los ministros socialistas los que no han parado su agenda, aunque sí haya disminuido considerablemente sus apariciones públicas. Por ejemplo, la ministra de Educación ha pausado sus vacaciones en hasta seis ocasiones con actos oficiales y dos entrevistas, en su doble condición de ministra y portavoz del partido. Muy activa también ha estado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ayer mismo visitó la Maestranza Aérea de Albacete o el cuartel General de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra en Sevilla, entre otros. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño también ha acudido a cuatro actos y ha concedido cuatro entrevistas o declaraciones a medios en estos veinte días. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero también han estado en alerta, en sus ciudades de descanso, algo que también han repetido la ministra portavoz, Isabel Rodríguez o la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El presidente del Gobierno, que ha pasado sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote), ha viajado en cuatro ocasiones y ha atendido a los medios en otras tres. El fin era el mismo, no rebajar la intensidad y comenzar el curso político de manera frenética, con una gira latinoamericana, que comenzará este martes. Durante estos días, el presidente -además de su habitual despacho con el Rey en Mallorca-, se ha reunido con el presidente de Islas Canarias, ha visitado La Palma, en Castellón para conocer sobre el terreno los trabajos para apagar el incendio de Bejís, entre otros actos.

Una intensa agenda por parte de los ministros socialistas en medio de los rumores ante una posible remodelación de Gobierno–los ministros Raquel Sánchez y José Luis Escrivá son los que menos jornadas de trabajo han compartido- que choca con la de sus compañeros de Unidas Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha aparecido en medios ni tampoco ha protagonizado ningún acto público. Mismo patrón siguió el ministro de Consumo, Alberto Garzón. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, dio una entrevista antes de irse de vacaciones. Belarra y Montero sí han compartido fotografías sobre sus actividades o mensajes a través de las redes, mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz solo acudió a un homenaje organizado por Comisiones Obreras en Vigo y el ministro de Universidades, Joan Subirats, mantuvo una reunión de trabajo y una entrevista en medios.