Defensa, Vivienda y ley “mordaza”, las negociaciones no resueltas en los Presupuestos

Fumata blanca tras una negociación “in extremis”. PSOE y Unidas Podemos han vuelto a llegar a un acuerdo presupuestario, pero a última hora. Esta mañana, a las 6:55 horas, apenas dos horas y media antes del inicio de la reunión del Gabinete que tenía que aprobar las cuentas públicas, fuentes gubernamentales han anunciado el acuerdo entre los dos partidos que forman la coalición para los terceros y últimos Presupuestos de la legislatura.

El Gobierno ha llegado a un acuerdo en el que se incluyen, entre otras, la reversión del recorte de las prestaciones de desempleo, que vuelven a ser del 60% de la base reguladora, se avanza hacia la universalidad de la renta de crianza, ampliándose los supuestos y las familias que la van a percibir, entre otras. El Gobierno se compromete a tramitar urgentemente una ley de familias que incluirá una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años y nuevos permisos de conciliación para cuidadores, para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas. Además, se asimilarán las familias monomarentales, con 2 hijos, a la actual categoría de familias numerosas.

La ley de familias había sido una de las últimas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, y si bien, en el socio minoritario se congratulan de los avances, lo cierto es que durante toda la negociación presupuestaria han estado sobre la mesa dos cuestiones que si bien han sido objeto de tensiones, a día de hoy, continúan como los principales escollos entre socios. Defensa, Vivienda y derogación de la ley de seguridad ciudadana son las materias en las que PSOE y Unidas Podemos siguen sin entenderse.

Sobre el aumento en gasto de Defensa, comprometido por parte del Gobierno ante la OTAN, para aumentar al 2% el gasto militar en los próximos años, los morados siguen negándose. Finalmente, la partida en Defensa no se incluyó en el techo de gasto y se pactó que sería vía Consejo de Ministros, donde se materializasen esos aumentos. En Podemos siguen rechazando este extremo, aunque dejaron de visibilizar el choque en estas últimas semanas, para centrarse en las cuestiones claves para ellos; ley de vivienda, ley de seguridad ciudadana y ley de familias.

Así, de cara a los próximos movimientos, el socio minoritario ya ha avisado que va a “tener que vigilar” que el PSOE no “cuele” el aumento del gasto militar fuera de los Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha avisado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados en una entrevista en RNE. “Hay un acuerdo para que (el aumento en gasto militar) no entrase en el techo de gasto”, pero añadió que la posibilidad de que se incorporen incrementos fuera de los Presupuestos “es algo que vamos a tener que vigilar”, porque “el PSOE ya ha llevado aumentos unilaterales en el presupuesto de Defensa estos meses” y los socialistas “lo tienen claro” pero UP también está convencido de la posición contraria.

En cuanto a la ley de vivienda, los avances han sido nulos en la negociación presupuestaria. Los morados han querido dejar claro que “no es por nosotros, es por la contraparte”, en relación a los socialistas.

Esta ley lleva tres años discutiéndose entre socios y a pesar de estar aprobada en Consejo de Ministros, sigue bloqueada. Fue condición indispensable para aprobar los Presupuestos de 2020 y 2021 y lleva ahora ocho meses paralizada en su trámite parlamentario en el Congreso, tras que los morados registraran 55 enmiendas, que en el PSOE rechazan al entender que la norma ya había sido pactada en el Gobierno. Los socialistas no entienden que su socio registre tal cantidad de enmiendas, después de haber consensuado un texto normativo en el Consejo de Ministros. Así, cierran la puerta a cualquier cambio, mientras que los morados piden regular el alquiler para todos los propietarios, prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables y aumentar el parque de vivienda pública con los pisos de la Sareb.

Según ha denunciado el portavoz morado, sería “inadmisible desde el punto de vista social que se paralice esta ley durante más tiempo”. Interpretó que “al Partido Socialista le cuesta tener mano dura frente a los especuladores del mercado inmobiliarios” porque “tienen unas ataduras que nosotros no tenemos”, pero recordó que la hipoteca o el alquiler “es la principal factura de cualquier familias trabajadora, y esa factura está subiendo y hay que intervenir ese mercado” igual que se hizo con el del gas.

Tampoco hay acuerdo para derogar la ley de seguridad ciudadana, más conocida como “ley mordaza”. Ante estos bloqueos, los morados esperan “volver a doblar el brazo” a los socialistas con la segunda parte de la negociación presupuestaria, que ahora se jugará en el Congreso de los Diputados. Los morados cuentan con el aval de los principales aliados parlamentarios, para tratar de presionar al PSOE en estas materias. “No hay acuerdo porque el PSOE no ha querido avanzar en estas materias”, ha denunciado Echenique en rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados. No cesarán en su empeño, porque, dicen en Podemos, el PSOE se negaba a una reforma fiscal que después ha llegado. Ahora, aseguran que “vamos a seguir trabajando” por este desbloqueo “de la mano de los socios de izquierda y de la sociedad civil”, avisan.