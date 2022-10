La juez de “Oikos” archiva la investigación contra el futbolista Jorge Molina por amaño de partidos

La magistrada de Huesca que instruye el “caso Oikos” -que indaga en una supuesta red de amaño de partidos- ha archivado la investigación respecto a Jorge Molina, jugador del Granada C. F., y Miguel Ángel Tena, ex director deportivo del Villarreal y exfutbolista.

Noticias relacionadas Deportes. El Huesca pide al juez que excluya al club de la investigación por amaños

En la resolución en la que acuerda el sobreseimiento (que se puede recurrir), concluye que no aprecia “un cuadro indiciario incriminatorio suficiente o concluyente que justifique la eventual apertura de juicio oral contra ellos”, y precisa que tampoco está previsto acordar nuevas diligencias de investigación en relación con su supuesta participación en los hechos investigados. Por este motivo, Molina y Tena (que no llegaron a ser imputados formalmente y que por tanto no han declarado ante la instructora) han sido apartados del procedimiento.

Molina ha sido investigado por la supuesta comisión de un delito de corrupción entre particulares en relación con el deporte -castigado con penas de prisión de seis meses a cuatro años- en relación al presunto amaño de un Getafe-Villarreal de la última jornada de Liga de la temporada 2018/2019, que terminó con empate a dos.

Un Getafe-Villarreal de la última jornada

La “operación Oikos” estalló en mayo de 2019 con la detención de varios futbolistas de Primera y Segunda División por su supuesta participación en una red de amaño de partidos, entre ellos sus supuestos cabecillas: el exjugador del Real Madrid Raúl Bravo y Carlos Aranda, exfutbolista que militó en varios equipos de primera división, entre ellos el Sevilla, Villarreal y Numancia.

El anterior instructor acordó que Molina y Tena fuesen investigados, tras la denuncia de la Liga de Fútbol Profesional, en relación a la “presunta manipulación de ese encuentro”, celebrado el 18 de mayo de 2019 en el Estadio Colisseum Alfonso Pérez de Getafe, basándose en la transcripción de los mensajes intercambiados entre Aranda y el también investigado Francisco Esteban Granados.

De la transcripción y visualización del contenido del teléfono móvil de Aranda, recuerda la magistrada, “resultaron ciertos indicios” de que Molina y Tena podrían haber incurrido en sendos delitos de corrupción deportiva. Pero, admite, tras estas diligencias “no se han llevado a cabo otras actuaciones ni se ha considerado necesario imputar formalmente” a ambos.

En una de esas conversaciones incorporadas a la investigación judicial, Aranda le pide a Esteban que hable con Jorge Molina, entonces delantero del Getafe, para ver “si lo tienen hecho”, refiriéndose al partido del equipo azulón contra el Villarreal de la última jornada de Liga, en el que el Getafe necesitaba ganar y que no lo hiciera el Valencia contra el Valladolid para asegurarse la quinta plaza. Posteriormente, Esteban trasladó a Aranda: “Dos millones le han dado al Villarreal a siete jugadores. Ya está claro”.