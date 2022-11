Estas son todas las bases aéreas del Ejército del Aire en España

Quizás en el imaginario colectivo, España esté lleno de grandes bases militares, acuartelamientos por doquier, arsenales, bases navales y aeródromos militares. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Tras la muerte de Franco y la adaptación de las Fuerzas Armadas a su nuevo papel supeditado al poder civil, poco a poco fueron ajustando su estructura a las nuevas necesidades y reduciendo su presencia a la estrictamente necesaria, desprendiéndose poco a poco de cuarteles y edificios innecesarios, vendiendo muchos terrenos sobre todo en el centro de las ciudades que se han ido adaptando a otros usos.

En lo que se refiere a bases aéreas, en España habría un total de 15, la mayoría de ellas situados en zonas alejadas de áreas pobladas, por motivos de seguridad, pero no todas. De hecho, algunas están próximas a grandes zonas urbanas, como es el caso de la de Torrejón de Ardoz, pegada a este municipio y a escasos kilómetros del área metropolitana de Madrid, donde viven millones de personas.

1. Base Aérea de Albacete

La Base Aérea de Los Llanos, más conocida como Base Aérea de Albacete (OACI: LEAB IATA: ABC), es una base del Ejército del Aire español situada a 4 km al sur de la ciudad de Albacete. Desde el 1 de julio de 2003 comparte pista y algunas instalaciones con el Aeropuerto de Albacete, operado por Aena.

La base del Ejército del Aire de España es una de las más importantes del país. Depende operativa y organizativamente del Mando de Combate Aéreo (ACC). La base alberga el Ala 14, que incluye dos escuadrones -denominados 141 y 142- que incluyen algunos de los cazas más avanzados del mundo -el Eurofighter Typhoon- entre otras aeronaves.

Junto a ella se encuentra la Maestranza Aérea de Albacete (MAESAL), en la se realizan las revisiones, reparaciones y modificaciones que requieren los aviones desplegados en la base como los Eurofighter Typhoon o los Canadair CL-215 dedicados a la extinción de incendios.

Los Llanos es también la sede del TLP (Tactical Leadership Programme), la escuela de excelencia para pilotos y tripulaciones considerada el Top Gun de Europa. Además, muy cerca de la misma se sitúa el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla, con el que mantiene actividades conjuntas.

Desde que en 1928 se instalase en los terrenos que hoy ocupa la base la Escuela Civil de Pilotos de la Compañía Española de Aviación, Los Llanos siempre ha sido un lugar estratégico. En 1929 ya se instruía aquí a pilotos militares y durante la Guerra Civil fue una importante base aérea de la Aviación Republicana. El 29 de marzo el aeródromo es ocupado por la Aviación Nacional y aquí se instala la 13 Escuadra Estratégica con aviones Martíln Bomberg.

En junio de 1974 se crea una nueva unidad, que pasa a denominarse Ala 14. A esta última se le dotará con material F-1 Mirage.

Eurofighter del Ala 14 en la base de Los Llanos, en Albacete FOTO: La Razón (Custom Credit)

En mayo de 2012 tiene lugar la implantación del nuevo sistema de armas C.16 Eurofighter Typhoon, formando parte del 142 Escuadrón del Ala 14. En octubre se realiza la última alarma programada del Mirage F-1M y en 2013 tiene lugar el último vuelo de este avión.

2. Base Aérea de Alcantarilla

La Base Aérea de Alcantarilla (código del aeropuerto: LERI) es un aeropuerto militar de España que se inauguró oficialmente en 1935. Durante sus primeros años, se utilizó para desarrollar la aviación militar y formar a los primeros pilotos del país.

Para proteger su territorio de los ataques aéreos, el gobierno español decidió ampliar las instalaciones de Alcantarilla. Durante los años siguientes, se construyeron nuevos edificios, se mejoraron las pistas y se construyó una nueva torre de control.

En su interior se encuentran la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” (EMP); el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire (EZAPAC), unidad de elite del Ejército del Aire, responsable de la ejecución de operaciones especiales aéreas, tanto de combate como de apoyo al combate; la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PAPEA) y el 721 Escuadrón del Ejército del Aire: formado por aviones CASA C-212 Aviocar y que se dedica a misiones de entrenamiento y transporte de corto alcance, como complemento a la escuela de paracaidismo, al EZAPAC y a la PAPEA, y también como apoyo a la Armada, al Ejército de Tierra y a la Guardia Civil en sus planes de instrucción y en la realización de sus ejercicios.

3. Base Aérea de Armilla

La Base Aérea de Armilla tiene una larga tradición aeronáutica y es una de las bases aéreas más antiguas de España que sigue en uso. Ha conservado ese aire de la vieja escuela de lo que fue la base original. En la actualidad, se imparten cursos de pilotos de helicóptero, dentro del Ala 78. El 21 de junio de 1922, el Comandante Luis Dávila Ponce de León y Wilhelms inaugura el Aeródromo Militar de Armilla después de haber donado conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada parte de los terrenos ubicados en el paraje denominado “Los Llanos de Armilla” en los términos municipales de Alhendín y Churriana de la Vega. A partir de ese momento, el aeródromo comienza a desplegar una intensa actividad.

Sus primeros aviones fueron los De Havilland y Bristol, que en 1918 aterrizan con motivo de la campaña de Marruecos, incorporándose en 1927 los Breguet-14 y 19. Posteriormente, se incorporaron los aviones Nieuport, los Praga, los SAVOIA-79 (1939-1955) y los E-4 (1953-1955).

Es en el año 1980 cuando comienza su actual etapa al crearse el “Ala de Enseñanza número 78″, asumiendo las misiones asignadas hasta ese momento a la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire, basada en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos (Madrid) desde 1960. El material de vuelo en aquellos era el Z-2 (AC-12) “Pepo”, en el que se efectuaron unas 2500 h. de vuelo y el Z-1 (Sikorsky S-55), que acumuló tan sólo unas 1500 h. antes de ser dado de baja. Ambos fueron sustituidos por los Bell-47, UH-1H y Hughes 300 C antes del traslado a Armilla.

En la actualidad, la Base es la transformación conservadora del viejo aeródromo. Destaca su Plaza de Armas, bello patio enmarcado por un conjunto de edificios seudo árabes de la época antigua y cerrado por un moderno monumento a los que dieron su vida por España, rematado por una figura de un avión de papel en actitud ascendente, como queriendo simbolizar a un tiempo la fragilidad del vuelo y el estudio necesario para el mismo.

Para el cumplimiento de la misión asignada, en el Ala 78 se dispone de los siguientes aparatos, complementados por dos entrenadores (uno por sistema):

- 8 helicópteros HE-24 Sikorsky S-76C con los que se realizan los cursos instrumentales de helicópteros.

- 14 helicópteros HE-25 EC-120 B “Colibrí” utilizados para la realización de los cursos de pilotos de helicópteros.

La capacidad primaria del Ala 78 es la enseñanza, pero tiene asignada igualmente una capacidad secundaria que es la Búsqueda y Salvamento (Search and Rescue – SAR).

4. Base Aérea de Cuatro Vientos

Hablamos de uno de los aeropuertos más antiguos de toda España, en 1911. Si bien es cierto que fue una de las bases de aviación de referencia del ejército español, a partir de 1970 empezó a tener un uso también civil. Dentro de esta base aérea se puede encontrar el Centro Cartográfico y Fotográfico o la Escuela de Técnicas de Mando, Control y Telecomounicaciones (EMACOT). La Base de Cuatro Vientos alberga el Ala 48, constituida por los escuadrones 402 y 803.

La Base Aérea de Cuatro Vientos está situada al suroeste de la capital de España, próxima a la N-V, carretera de Extremadura. Se encuentra localizada dentro de los municipios de Madrid y Alcorcón.

Sus Límites están señalados al noroeste con la carretera N-V, al sur con el Museo del Aire y siguiendo hacia el este con el Aeródromo de Cuatro Vientos, de carácter civil, con el que comparte las pistas de vuelo existentes, así como la torre de control, entre otros servicios auxiliares. Tiene un perímetro de unos 10 000 metros y una superficie de unos 2 083 375 metros cuadrados.

El Aeródromo Militar de Cuatro Vientos fue creado a principios de 1911 como centro de experimentación de aeroplanos y escuela de pilotos. El 11 de enero, el General Marvá, jefe del cuerpo de ingenieros propuso al Ministerio de la Guerra la compra de los terrenos sobre los que se levanta la actual Base Aérea de Cuatro Vientos. El Capitán Kindelán fue designado encargado del aeródromo, por lo que puede decirse que fue el primero en ejercer su mando.

Hacia 1921 se creó el Laboratorio Aerodinámico, que tenía como pieza principal el famoso túnel aerodinámico en circuito cerrado. El túnel aerodinámico de Cuatro Vientos llamó mucho la atención y fue muy elogiado, teniendo como uno de sus más apreciados visitantes a Albert Einstein, quien vino a Madrid en 1923.

La histórica torre de señales, hoy sin servicio específico, fue construida de hormigón armado por Enrique Sierra en sus talleres del paseo de las Delicias 5 y su instalación en el lugar que tiene en la actualidad fue llevada a cabo por el mismo Enrique Sierra y el maestro albañil Pepe Alegría, en el año 1920. El 26 de enero de 1920 se establece en Cuatro Vientos el Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico de Aviación Militar.

En 1930 se instala en Cuatro Vientos la Escuela Superior de Aerotécnia. Los titulados prestarán servicio en todas las ramas de la aeronáutica. Esta escuela sería la cuna de la ingeniería aeronáutica española. El 7 de agosto de 1948 se funda la Escuela de Cartografía y Fotografía. En la actualidad depende del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF).

Por Orden Comunicada nº 02/92-DOR se reestructura el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos y se crea el Ala 48, constituido por el 402 y 803 escuadrones de Fuerzas Aéreas, Grupo de Material y Grupo de Apoyo. Como parte del Ala 48, el 803 Escuadrón de Fuerzas Aéreas tiene un marcado carácter expedicionario, que le ha llevado a desempeñar numerosos despliegues para misiones internacionales, muchas de ellas en zonas de conflicto.

En cuanto al 402 Escuadrón, es la unidad encargada de llevar a cabo todos los transportes de las altas personalidades del Estado, como son los miembros de Casa Real, Presidencia del Gobierno o los distintos Ministerios.

Actualmente prestan servicio los modelos de helicóptero AS 332 Super Puma y AS 532 Cougar.

El Grupo de Apoyo del Ala 48 proporcionará seguridad y servicios a las unidades desplegadas, tanto permanentemente como temporalmente en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos. Se trata del antecedente más claro de la actual agrupación.

Por Orden Comunicada 05/92-DOR se integran orgánicamente en el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos las siguientes unidades: Ala 48; Centro Cartográfico y Fotográfico; Centro de Proceso de Datos; Centro Deportivo Cuatro Vientos; más tarde se integrarían en la ya Base Aérea de Cuatro Vientos la Escuela de Mando, Control y Telecomunicaciones y el Centro Deportivo Barberán.

5. Base Aérea de Gando

Desde el siglo XIV, la Bahía de Gando fue protagonista de numerosas gestas marítimas y aeronáuticas; siendo punto de recalada de conquistadores, piratas y corsarios. En 1492 las naves de Colón arribaron a su extenso ‘playal’ para reparar la carabela ‘La Pinta’ en su primer viaje hacia el descubrimiento del ‘Nuevo Mundo’. Sirvió de puerto comercial y constituyó una envidiable base logística para los pioneros de la aviación, ansiosos de batir records de velocidad, de distancia y sobre todo, de unir a Europa con América. El 26 de enero de 1926, el hidroavión ‘Plus Ultra’ pilotado por el comandante Ramón Franco, recaló en sus tranquilas aguas para iniciar la segunda etapa de su histórico vuelo Palos-Buenos Aires.

El 18 de enero de 1924 es testigo del primer aterrizaje, en el páramo de Gando, de tres aviones Breguet XIV bautizados con el nombre de ‘Archipiélago Canario’, ‘Gran Canaria’ y ‘Tenerife’, en honor al pueblo isleño, que los había adquiridos por suscripción popular para donarlos al ejército español. Sus instalaciones han servido para alojar al personal, talleres, almacenes y avanzados sistemas de comunicación.

F-18 Hornet del Ala 46 en la base de Gando FOTO: Ministerio de Defensa

Esta base aérea alberga el Ala 46, donde se operan los aviones F/A-18 Hornet y Casa 212, además del helicóptero SAR Eurocopter AS 532. Forman parte de ella los escuadrones 462 y 802, encargados de defender todo el espacio aéreo de las Canarias.

Los antecedentes del Ala 46 se remontan al 9 de enero de 1928, fecha del establecimiento en el Sahara de la 1ª Escuadrilla Militar Española, desplegada entre Cabo Juby y Villa Cisneros. Posteriormente esta Unidad fue reorganizada en 1935 y pasó a denominarse ‘1ª Escuadrilla del Desierto’ y, a comienzos de la década de los 40, ‘11ª Escuadrilla’. El 3 de febrero de 1939 llega a Gando el 1er Destacamento de la Aviación Militar Española, constituyéndose el 1 de septiembre de ese mismo año en Fuerzas del Atlántico. Era la primera representación oficial del Ejército del Aire en las Islas Canarias.

El 17 de octubre de 1940, como consecuencia de una nueva organización del Ejército del Aire, se integra el 112 Grupo, conjuntamente con la 54º Escuadrilla de Hidros con base en Las Palmas, Unidad aquella que, el 30 de mayo de 1941, formaría junto con el 29 Grupo Expedicionario de Getafe, el Regimiento Mixto Nº 4, origen del actual Ala 46.

Siendo la principal Unidad ubicada en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria), el Ala nº 46 está compuesta en la actualidad por el Escuadrón 462 de caza y ataque, dotado con aviones F-18.

El Ala nº 46 participó directamente en los conflictos saharianos de 1957 y 1975. Hoy constituye el primer medio de defensa y apoyo logístico aéreos en el Archipiélago Canario, manteniendo una estrecha colaboración en operaciones y ejercicios conjuntos con unidades del Ejército de Tierra y la Armada.

Los primeros antecedentes del 462 Escuadrón se remontan al mes de agosto de 1940 con la llegada a Gando del 29 Grupo Expedicionario de Caza, dotado con 24 aviones Fiat CR-32, procedentes del 21 Regimiento de Caza de Getafe. La Guerra de Ifni-Sahara fue el escenario de acción donde el 462 Escuadrón ha escrito las páginas más gloriosas de su historia. A lo largo de 18 años (1957-1975), las diversas unidades desplegadas por el Ejército del Aire en el Sáhara vivieron una etapa intensa, en constantes misiones de vigilancia y patrulla sobre el desértico territorio.

En 1975, se activó el 464 Escuadrón con el fin de contar en Canarias con un avión de combate de posibilidades operativas en todo tiempo; éste se convierte, de forma definitiva, en el 462 Escuadrón coincidiendo con la llegada a Gando de los Mirage F-1 en 1982. En 1999 se efectúa el relevo de los F-1 por los F-18.

6. Base Aérea de Getafe

Hace 80 años, Getafe fue elegida como destino de la primera Carrera Aérea de París a Madrid. Desde entonces, el Aeropuerto Militar de Getafe fue sede del Aeropuerto de Madrid y del Real Aero Club de España. También fue sede de la Escuela Nacional de Aviación y de CASA, hoy Airbus DS.

Se trata de una de las primeras bases aéreas de España y donde Juan de la Cierva hizo volar el primer autogiro. Esta base aérea se establece de forma permanente en 1911 (20 años antes que el de Barajas), y dos años después se crea la Escuela de Aviación Civil. Desde entonces, se han sucedido las ampliaciones y reformas de la misma, hasta el día de hoy.

En la actualidad, es el lugar en el que opera el Ala 35 con el Airbus C-295.

Hoy en día, aparte del uso militar, la factoría que perteneció a CASA y actualmente forma parte del grupo europeo Airbus está situada junto a la base, y al lado de una línea de ferrocarril, usa a menudo sus instalaciones para llevar a Toulouse piezas de Airbus que construye ahí Airbus España. En una instalación anexa se montan los Eurofighters destinados a España. El tráfico civil que registra la base es escaso, siendo su uso principal y mayoritario el destinado a las operaciones aéreas militares.

Airbus también lleva a cabo en las instalaciones anexas a la base el mantenimiento de diversas aeronaves del Ejército del Aire, así como programas de mejora y modernización de estas aeronaves, utilizando para ello la pista de la base aérea.

La unidad militar principal que opera desde la Base Aérea de Getafe es el Ala 35 de transporte, cuyo coronel es asimismo el Jefe de la Base.

7. Base Aérea de Málaga

La actividad aeronáutica de lo que con el tiempo se convertiría en la Base Aérea de Málaga se inició en 1919 con el establecimiento en el cortijo “El Rompedizo” de la Compañía Francesa Latecoere, que utilizaba Málaga como escala de la línea aeropostal Toulouse-Casablanca.

Al concluir la Guerra Civil, el aeródromo “El Rompedizo” adquiere la condición de Base Aérea Militar, pero ya antes de finalizar el conflicto, cuando cesó la actividad bélica en la zona, en 1938 empezó a operar en El Rompedizo la compañía aérea Ala Littoria, primera en realizar transporte de pasajeros.

Posteriormente, se decide la construcción al otro lado del campo de un pequeño barracón para atender al tráfico comercial. Éste será el germen del actual Aeropuerto civil de Málaga, destinándose El Rompedizo con carácter exclusivo a la Aeronáutica Militar. Al Rompedizo se unió en 1942 el cortijo colindante denominado “Santa Amalia”, constituyendo ambos las construcciones originales de la Base Aérea.

En la actualidad el Jefe de la Base Aérea de Málaga, lo es también de la Residencia de Acción Social de Málaga y Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Málaga. Dentro de la Base Aérea de Málaga, aunque bajo dependencia orgánica de la Escuadrilla de Microondas número 2 (Castilleja de la Cuesta, Sevilla), se encuentra ubicado el CEMAN Nº 22 que realiza funciones técnicas preventivas y correctivas de la red militar de comunicaciones.

En virtud de los Acuerdos de colaboración suscritos con el Ministerio del Interior, se encuentran destacadas con carácter permanente sendas Unidades de Helicópteros tanto de la Policía Nacional, como de la Guardia Civil.

Hoy en día, el cometido de esta base aérea es proporcionar apoyo logístico, de seguridad y defensa. Por ejemplo, desde principios del año 2000, tiene un importante papel para el despliegue de aviones CL-215T del 43 Grupo del Ejército del Aire cada verano, con el objetivo de extinguir los incendios en la zona mediterránea-meridional de España en esta época del año.

8. Base Aérea de Matacán

Los orígenes de esta base aérea en Salamanca se remontan al verano de 1936, cuando se instalaron tres aeródromos en la provincia, siendo el primero de ellos el situado en la finca «San Fernando» (también llamado «Campo del Hospicio»), cerca de Aldehuela de la Bóveda.

La Base Aérea de Matacán proporciona seguridad y apoyo logístico para unidades de Fuerzas Aéreas y escuelas. En este sentido, sirve un papel fundamental en la formación, albergando la Escuela Militar de Transporte, la Escuela de Tránsito Aéreo o la Escuela de Sistemas Aéreos No Tripulados.

Las fuertes precipitaciones caídas a mediados de octubre de 1936 crearon la necesidad de un campo de vuelo que pudiera soportar las inclemencias del tiempo. El grupo de Bombardeo nº 22 busca nuevas ubicaciones, trasladándose en primer lugar a la finca “Arauzo” y posterior y definitivamente a otro lugar denominado “Finca de la Castañeda”, cuyo firme reunía mejores condiciones y que es el lugar donde actualmente se encuentra la Base Aérea de Matacán.

Podemos así aventurarnos a fijar como fecha de nacimiento de las operaciones aéreas en Matacán el 4º trimestre de 1936. Por aquel entonces, la Jefatura del Aire al mando del General Kindelán, la que puede considerarse como el origen del Ejército del Aire, se encontraba precisamente en Salamanca.

El 28 de enero de 1946 se estableció en Matacán la Escuela Superior de Vuelo (creada el 26 de marzo de 1940) que asumió las funciones de la Escuela de Vuelo sin Visibilidad, y que engloba a la Escuela de Navegación y a la Escuela de Radio. En agosto de 1954 y formando parte de la Escuela Superior de Vuelos, se creó la Escuela Básica de pilotos.

En junio 1972, la Base Aérea sufrió otra de sus remodelaciones, como consecuencia del traslado de la Escuela Básica de Pilotos a la Academia General del Aire. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1978, nacía la “Escuela Militar de Transporte y Tránsito Aéreo” que integraba en la misma, al personal del Ejército del Aire que pertenecía al extinto Grupo de Escuelas de Matacán, a la Base Aérea de Matacán, y las Escuelas de Polimotores y de Control y Tráfico Aéreos.

El Campo de Aviación de Matacán se abrió también como Aeropuerto al tráfico civil, aunque por aquel entonces, 12 de julio de 1964, no existía aún ninguna línea aérea regular o chárter. En 1974 se creó la Escuela Nacional de Aeronáutica, dependiendo de la Secretaría Técnica de la Subsecretaría de Aviación Civil, con asistencia técnica y material de la Escuela de Polimotores. En abril de 1978 la Subsecretaría de Aviación Civil pasó a depender del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y con ella, la Escuela Nacional de Aeronáutica.

Desde 1986 está basado en Matacán el 741 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, heredero del 41 Grupo de Fuerzas Aéreas y éste, a su vez, de la antigua Ala de Caza nº 2, de la que conserva el emblema del “Tigre”, con el indicativo “Amigo” y el espíritu de unidad de caza. Tiene una dependencia orgánica del Mando Aéreo General y operativa del Mando de Personal a efectos de reentrenamiento de pilotos, y del Mando aéreo de Combate cuando por sus capacidades puedan actuar como unidades de Fuerzas Aéreas Auxiliares.

9. Base Aérea de Morón

En 1940 comenzaron las obras en el Aeródromo Militar Vázquez Sagastizábal, nombre original de la actual base aérea de Morón, constituyéndose al año siguiente una Escuela de Caza con material Fiat CR-32 Chirri.

Esta Escuela funcionaría hasta 1956 cuando se crea el Ala de Bombardeo Ligero núm. 7, con los aviones Heinkel 111. Tres años más tarde sería sustituida por el Ala de Caza número 5 dotada con aviones F-86 Sabre.

Mientras tanto, en 1953, se firman los acuerdos de cooperación entre los gobiernos español y estadounidense, por los que se establecían diversas bases e instalaciones militares americanas en España. La Base Aérea de Morón, junto a la de Zaragoza y Torrejón, fue una de las principales instalaciones de la Fuerza Aérea americana en España.

En 1965 se hizo pública la decisión de dotar con 70 aviones F-5 Northrop Freedom Fighter al Ejército del Aire. En 1968 vuela el primero de estos aparatos y ese mismo año se decide que la Base Aérea de Morón reciba una primera dotación de dos escuadrones. El 7 de enero de 1970 llegan a Morón los primeros cinco cazas F-5 para el recién creado 202 Escuadrón. En septiembre se forma el 204 Escuadrón y en 1971 se crea el Ala Táctica núm. 21, con los escuadrones 211 y 212.

En 1976 se traslada el 212 escuadrón a Gando con sus F-5, y llegan a Morón los Saetas que se encuadraron en el recién creado el 214 Escuadrón, con indicativo Tigre, al que poco después se incorporaron también los Súper-Saeta. Estos aviones convivirán en el Ala 21 con los F-5 hasta 1981, en que son dados de baja.

Los pilotos del Ala 21 se adaptan a una fase que saben será breve, a la espera de un nuevo avión de combate que, efectivamente, llega en 1996, cuando ocho F-18 son desplegados en la unidad.

También en 1992 se reciben en Morón los aviones P.3 Orión procedentes del Ala 22, de la Base Aérea de La Parra, en Jerez de la Frontera (Cádiz) y que se incorporaron como Grupo 22 del Ala 21.

Pero es en 1999 cuando se produce el mayor cambio organizativo de la unidad. El 30 de julio de aquel año, y tras 55 de operación, se cierra definitivamente la Base Aérea de Manises, en Valencia. El Ala 11, la primera Ala de Caza del Ejército del Aire, pasa a la Base de Morón. La nueva unidad queda bajo la dependencia del Mando Aéreo del Estrecho, y se organiza operativamente como Ala 11 con los Grupos 11 (F-18) y Grupo 22 (P-3 Orión).

Y la última gran transformación operativa del Ala 11 ocurre en 2004, cuando el 27 de mayo llegan, procedentes de las instalaciones de EADS-CASA en Getafe, los tres primeros aviones Eurofighter.

La Base Aérea de Morón tiene una superficie de 1.400 hectáreas y un perímetro de 22 Km. En ella trabajan alrededor de 3.000 personas.

En la Base se ubican además otras unidades además del Ala 11: el Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA), el Segundo Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM II UME), el Radar de Vigilancia (Spanish Space Surveillance and Tracking Surveillance Radar - S3TSR) del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) y el 496 Air Base Squadron, unidad de apoyo logístico de la United States Air Force (USAF).

Ahora, la Base Aérea de Morón alberga al Ala 11, con los grupos 11 (F-18) y 12 (P-3 Orión), con los escuadrones de mantenimiento C 16 y P 3M.

10. Base Aérea de San Javier

En su primera etapa el aeródromo de San Javier fue base aeronaval, que alojaba, entre otras unidades, varias escuelas de la Aeronáutica Naval, por lo que desde sus orígenes, ha estado ligada esta instalación a la enseñanza aeronáutica. La Aeronáutica Naval también construyó la mayoría de los hangares y edificios de la base de San Javier, dándole su fisonomía actual, que apenas ha variado a lo largo del tiempo.

Durante la Guerra Civil, la base aeronaval de San Javier pasó a formar parte de las fuerzas aéreas de la República Española y, dada su situación en retaguardia e instalaciones, fue dedicada a la enseñanza de vuelo. Al finalizar la contienda, pasó a formar parte del recién creado Ejército del Aire siendo también su misión principal la enseñanza de vuelo.

Por Decreto de 28 de julio de 1943, se creaba la Academia General del Aire. Esta nueva unidad tenía como misión la de formar a los futuros oficiales profesionales del Ejército del Aire en los aspectos militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico. El 15 de septiembre de 1945 ingresa la primera promoción. Actualmente es la única academia de formación de oficiales del Aire.

La enseñanza de vuelo ha sido el eje central de la formación en San Javier, la cual se compone de dos fases, una inicial elemental, a la que sigue una fase de perfeccionamiento, que posteriormente se denominaría de vuelo básico. Durante el curso académico 1958-59, el Rey don Juan Carlos I realizó su plan de formación militar en la AGA, formando parte de la undécima promoción.

El Príncipe don Felipe de Borbón, integrado en la XLI Promoción, realizó sus estudios en la AGA durante el curso 1987/88, recibiendo el despacho de teniente el día 10 de julio de 1989.

En el curso académico 1988/89 ingresó la primera mujer en la AGA, la cadete María Eva Lequerica de Jaén, aspirante al Cuerpo de Farmacia. Desde entonces la proporción de mujeres alumnas ha tenido un crecimiento constante, superando en la actualidad el 10%. En el curso 2006/2007 por primera vez una mujer, Rosa María García-Malea López, alcanza la aptitud de caza y ataque. El curso siguiente la alférez alumna Rocío González Torres consiguió la máxima nota en esta especialidad.

La Ley 39/2007 de la Carrera Militar introduce un nuevo modelo de enseñanza militar. Como consecuencia, se crea el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier, basado en el convenio de adscripción entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena.

El 25 de enero de 2008 se consigue el hito histórico que representa la superación de las 200 000 horas de vuelo del avión Casa C-101 (E.25), cantidad a la que sólo se aproximan las 176 124 horas 58 minutos de la avioneta Bücker BÜ-131 Jungmann.

Desde su creación, más de 6500 alumnos han pasado por este centro docente militar de formación de cuadros de mando.

11. Base Aérea de Son San Juan

En el Boletín Oficial del entonces Ministerio del Aire, de 17 de enero de 1950, se clasifican los aeródromos militares en categorías quedando establecido el de Son San Juan como base aérea. En julio de 1952 el Regimiento Mixto número 3 se convierte en el Tercer Grupo, compuesto por los 28 y 113 escuadrones (anterior 51 Grupo independizado en 1945), limitado sólo a aviones de entrenamiento y enlace.

La base aérea de Son San Juan fue una de las designadas para recibir los primeros aviones de combate incluidos en el Convenio de Cooperación Hispano-Americano firmado en 1953. El 19 de septiembre de 1956, se crea el 41 Escuadrón de Caza, disolviéndose el Tercer Grupo de Fuerzas Aéreas, para más tarde, el 2 de noviembre siguiente, trasladarse con carácter permanente los aviones F-86F Sabre, junto a varios T-33, convirtiéndose la base aérea de Son San Juan en la segunda base española en contar con una unidad de reactores de combate, después de la de Manises.

Hasta junio de 1959 fue una unidad independiente hasta que se crea el Ala de Caza número 4. En 1960 empezó a recibir dotación de misiles GAR-8 Sidewinder (denominado posteriormente AIM-9), siendo la primera unidad del Ejército del Aire en disponer de este entonces moderno material.

La base aérea de Son San Juan, encuadrada en el Mando Aéreo General, tiene por misión dar apoyo a las unidades de despliegue de la OTAN. Esta base está ubicada en la isla de Mallorca, que por su orografía se le denomina en el argot táctico “un portaviones en el Mediterráneo”, por la facilidad de operar que tienen todas las aeronaves encuadradas en la Alianza Atlántica, dando cobertura no sólo al territorio nacional, sino a los países del Mediterráneo Occidental, cuyos acuerdos nos vinculan.

Desde el año 2008 se pone en marcha una importante restructuración de Unidades en el Ministerio de Defensa, fruto de la cual, en 2009 se creó el Ala 49.

El histórico 801 Escuadrón de FF.AA. y Centro Coordinador de Salvamento de Baleares (RCC), unidad independiente hasta ese momento, quedan integrados en el Ala 49. El jefe del Ala 49 y base aérea de Son San Juan asume también la jefatura del Sector Aéreo de Palma de Mallorca y las comandancias militares aéreas de los aeropuertos (CMAA) de Palma de Mallorca, Ibiza, Menorca y aeródromo de Son Bonet. Esta Unidad la componen 392 personas entre militares y civiles.

En la actualidad, en esta unidad operan dos tipo de sistemas de armas, el helicóptero para SAR Súper Puma HD.21 desde 2019 (sustituyendo a los helicópteros Puma HD.19) y el avión CASA CN-235, para SAR y vigilancia marítima, que sustituyó al CASA C-212, T-12/D· Aviocar.

El Ala 49 tiene como rol principal la realización de misiones de búsqueda y salvamento (SAR) y vigilancia marítima (VIGMA), así como misiones SAR de apoyo a las operaciones militares. Asimismo, presta apoyo al despliegue de las Unidades Aéreas en la base aérea de Son San Juan.

El área de responsabilidad asignada a España en los acuerdos internacionales para la prestación del Servicio de búsqueda y salvamento, se divide en las regiones de búsqueda y salvamento (SRR) Madrid y Canarias, cuyos límites se corresponden con los de la región de información de vuelo de ambas y la de Baleares, cuyos límites se corresponden con los de la Región de Información de Vuelo de Barcelona.

El Centro Coordinador de Salvamento de Baleares (RCC Baleares) tiene su cabecera en el aeropuerto de Palma de Mallorca y está integrado en el Ala 49.

12. Base Aérea de Talavera la Real

La Base Aérea de Talavera la Real es un aeropuerto situado en Badajoz, justo al límite del término municipal con Talavera la Real, en la provincia de Badajoz, a 15 km de la ciudad, en el corazón de las Vegas Bajas del Guadiana, zona dedicada fundamentalmente a la agricultura tras las explanaciones realizadas con la puesta en marcha del Plan Badajoz que se desarrolló en los años 50 por el IRIDA.

Comenzó a funcionar en 1953 llamándose Escuela de Reactores. Aunque inicialmente contaba con dos pistas, en la actualidad solo cuenta con una, que ha sufrido varias ampliaciones has llegar a los 2.805 metros de longitud actual, y es compartida con el Aeropuerto de Badajoz, que se encuentra al otro lado de la pista.

En la base aérea se encuentra el Ala 23 del Ejército del Aire, dedicada a la enseñanza y formación de pilotos de combate que compondrán las unidades de caza. Cuentan con aviones Northrop F-5 Freedom Fighter.

Con la incorporación de estos aviones, la enseñanza se amplió a la fase de combate —formaciones tácticas, navegaciones a baja cota, maniobras de enfrentamiento y aproximaciones al objetivo—. En marzo de 1987 la Escuela de Reactores adopta la actual denominación de Ala 23, unidad de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire.

Es una de las principales bases aéreas de Europa en lo referente a formación, y junto al consorcio EADS-CASA, han presentado un proyecto denominado Talavera European Fighter School (TEFS) con la intención de que la Base Aérea de Talavera se convierta en una de las sedes del Proyecto Eurotraining que formarán a los pilotos de combate de 12 países europeos.

A lo largo de sus más de 60 años de historia, este centro de enseñanza ha realizado 108 cursos de Instrucción de Caza y Ataque, en los que han participado más 2 000 alumnos. Desde su creación, el esfuerzo de la unidad se traduce en 250 000 horas de vuelo, de las cuales más de 162 000 pertenecen al F-5. Este avión es quizás el caza que más alta disponibilidad ha ofrecido respecto a su coste de cuantos han pasado por la aviación española.

Además, la base aérea de Talavera la Real ha sido designada Base de Operación Principal del RPAS (Remotely Piloted Air System) Predator-B, sistema del que se han adquirido 4 unidades, que comenzaron a llegar a España a finales del 2019. Para poner en marcha la plena operatividad del sistema, se está elaborando un plan de implantación, que implicará para el Ala 23, entre otras cosas, el acondicionamiento de sus infraestructuras a las necesidades del nuevo sistema de armas.

13. Base Aérea de Torrejón

La Base Aérea de Torrejón, construida en base a los acuerdos de defensa mutua y cooperación entre EE.UU. y España a partir del año 1953, entró en servicio el 1 de junio de 1957 como base de utilización conjunta. Los ocupantes iniciales de las nuevas instalaciones por parte del Ejército del Aire fueron el Cuartel General del Mando de la Defensa Aérea y un Escuadrón de aviones F-86F Sabre.

La presencia de unidades americanas continuaría de forma ininterrumpida hasta mayo de 1993, cuando se desactiva la 401 Ala de Caza Táctica USAF dotada por aquel entonces de F-16, última unidad americana estacionada en la base.

Una reorganización de abril de 1965 hace cambiar el nombre de la unidad y pasa a llamarse Ala 16, mientras que su hermana de Zaragoza, la anterior Ala de Caza nº2, pasa a denominarse Ala 12. El 61 Escuadrón de Sabres pasa a denominarse 161 Escuadrón, recibiendo en poco tiempo 21 aviones de un modelo que era de los mejores interceptadores de la época, el ya mítico F-104G ‘Starfighter’ (C.8), manteniendo el indicativo radio ‘Tenis’. Mientras tanto, con los F-86 anteriores se crea el 102 Escuadrón, pasando a depender del Mando de la Aviación Táctica, manteniendo la franja blanca en el morro de sus aviones, y utilizando el indicativo radio Nevada.

El 25 de marzo de 1971, la unidad adquiere la denominación de Ala 12. Unos días después empiezan a llegar a Torrejón los F-4C ‘Phantom II’ (C 12), aviones de segunda mano de la USAF que incluso habían operado en la guerra de Vietnam.

La sustitución de los C.12 comenzó en 1989. A principios de año, en enero de 1989, se produjo la incorporación de un nuevo lote de 8 RF-4C procedentes de excedentes de la USAF, sustituyendo a los anteriores CR.12, con aviones más viejos pero mejor equipados y con más potencial. A partir de marzo de este año, se empiezan a recibir los F-18 Hornet (C.15), en versiones monoplaza y biplaza, que llegan para sustituir al entonces ya veterano F-4C.

La dotación inicial de la unidad era de 36 aviones, que se irán recepcionando a lo largo de tres años.

Los F-18 del Ala 12 fueron los primeros en someterse en 2004 al proceso de modernización, denominado MLU (Mid-Life Update), que mediante la integración de nuevos equipos y software han vuelto a poner al avión, y por ende a la unidad, en condiciones de ser considerado de nuevo un referente en el mundo de la aviación de caza.

Para entender la magnitud de la base aérea de Torrejón, que cuenta con dos pistas de aterrizaje y despegue, 50 km de red de carreteras y 449.183 m2 de pistas y calles, comprende actualmente las siguientes unidades: Agrupación de la Base Aérea de Torrejón (ABAT); 43 Grupo de FFAA; 45 Grupo de FFAA; 47 Grupo Mixto de FFAA; la Agencia de Comunicaciones y Sistemas de Información OTAN (NCIA Madrid); Ala 12; el Almacén Central de Recepción y Distribución de la DAT (ACRD ARMADA); el Centro de Coordinación de Salvamento de Madrid (RCC); el Centro de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC Torrejón); el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA); el Centro de Operaciones Combinadas de Torrejón (CAOC TJ); el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE); el Centro de Sistemas Aeroespaciales de Observación (CESAEROB); el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX); el Centro Logístico de Intendencia (CLOIN); la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto Madrid-Barajas; el Cuartel General del MACOM (CGMACOM); el Destacamento del GLPAC VI; la Escuadrilla ECAO nº1 de Madrid; la Escuadrilla de Transmisiones nº5 (ESTRAM 5); la Escuela de Técnicas Aeronáuticas (ESTAER); el Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC); el Grupo de Circulación Aérea Operativa (GRUCAO); la Jefatura de Operaciones Aéreas Especiales y Recuperación de Personal (JSAO PR); la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (JSVICA); la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD-Madrid); la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER); la Unidad Militar de Emergencias (UME); el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE); el Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAGC) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

14. Base Aérea de Villanubla

La base aérea no vio la luz hasta 1938, aunque fue un añorado sueño del ayuntamiento de Valladolid desde 1921, buscando un lugar amplio y no muy alejado de la ciudad. El aeropuerto rápidamente tuvo una función civil-militar. Alberga el Ala 37 de las Fuerzas Aéreas. El antiguo 42 Grupo desaparece y el 422 Escuadrón pasa a formar parte del Ala 37.

La base de Villanubla está situada junto al pueblo del mismo nombre a 11 km al norte de Valladolid. En la actualidad ocupa una extensión de 400 hectáreas y está dotada de una pista de aterrizaje de 3.000 m. de longitud, con una elevación de 845 m. sobre el nivel del mar. Estas características, unidas al subsuelo de piedra, la hacen idónea para el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave.

El Ala 37 nació en septiembre de 1962 en la Base Aérea de los Llanos (Albacete), equipado con 25 aviones DC-3, a los que se les dio el nombre español de T-3. El Ala se organizó estructuralmente en el Ejército del Aire español como una unidad operativa de transporte aéreo.

El Ala 37, bajo la dependencia operativa del Mando Aéreo de Combate, tiene como misión principal el transporte aéreo de personal o de mercancías, así como el lanzamiento paracaidista de personal o cargas.

Además realiza vuelos de instrucción que capacitan a las tripulaciones para todo tipo de misiones de transporte y lanzamientos, de vuelos tácticos a baja cota o en formación, de maniobras STOL (Short Take Off and Landing), tomas de combate nocturnas en campos cortos y poco preparados, y de otras misiones especiales.

Desde junio de 2006 se realizan, en el Grupo de Material del Ala, las inspecciones de los CN-235 (D.4 VIGMA) del Ejército de Aire. En el mes de abril de 2007 con motivo del traslado del 42 Grupo de Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Getafe a la de Villanubla, el Ala 37 se hace cargo del programa de mantenimiento (inspecciones y resolución de averías) de los aviones E-24 (Bonanza). Además se realizan las inspecciones de los aviones TM.12D asignados al 47 Grupo de Fuerzas Aéreas así como del T.12D perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), por lo que se trabaja actualmente con tres sistemas de armas diferentes.

En la actualidad, la unidad continua realizando todas las misiones operativas de transporte aéreo que le son propias, además de las correspondientes a los Planes de Instrucción y Adiestramiento de las tripulaciones, y participa regularmente en ejercicios nacionales tipo lanzamientos de instrucción de cargas (PLIC), lanzamientos de personal paracaidista, y en los ejercicios de carácter internacional que se determine.

15. Base Aérea de Zaragoza

El origen del aeropuerto de Zaragoza se remonta al inicio de la Guerra Civil, cuando se hizo evidente que el aeropuerto de El Palomar, situado en la carretera de Huesca junto al Campo de Tiro Militar San Gregorio, frente al actual emplazamiento de la Academia General Militar, era insuficiente.

Si bien es cierto que desde hace años comparte parte de sus instalaciones con el Aeropuerto de Zaragoza, la base aérea sigue siendo de las más importantes de nuestro país. Entre otras unidades, cuenta con las Alas 15 y 31, el Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC) o la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA).

Se adquirieron entonces unos terrenos en el término municipal de Garrapinillos, en la margen derecha del Canal Imperial de Aragón, por donde navegaban las gabarras que transportaron los primeros materiales empleados en la construcción del nuevo aeródromo, que comenzó a funcionar en 1937 con el nombre de Aeródromo de Garrapinillos.

El 1 de septiembre de 1949 el aeródromo militar pasó a denominarse Base Aérea de Valenzuela y, cuatro años más tarde, en virtud de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos, la base aérea se acondicionó completamente y recibió los medios necesarios para la utilización conjunta, convirtiéndose en una de las mejores bases aéreas de Europa. El 1 de octubre de 1956 recibió el Ala de Caza nº 2, con aviones F.86 Sabre, denominación española C.5, primer avión de combate a reacción del Ejército del Aire.

En 1973 se incorporó a la base el 301 Escuadrón con los C.130 Hércules. En septiembre 1978 el 301 Escuadrón FF.AA. pasó a denominarse Ala 31, que ahora dispone de los A-400M, cuyo primer avión llegó a Zaragoza el 1 de diciembre de 2016, y que han ido sustituyendo paulatinamente a los Hércules hasta su baja. En la actualidad se cuenta con once T.23 (A-400M) cuyo número aumentará hasta catorce aviones en 2023

La unidad actualmente está constituida por dos grupos, el Grupo de Material, que realiza las revisiones y reparaciones y prepara las aeronaves para volar, y el Grupo de Fuerzas Aéreas, que vuela las misiones, compuesto por los Escuadrones 311 y 312.

En octubre de 1981 comenzaron a recibirse los aviones C.101 (E.25) que paulatinamente fueron sustituyendo a los T.33 (E.15) del 41 Grupo de FF.AA.

En octubre de 1983 se crea y se ubica en la Base Aérea de Zaragoza la Escuadrilla al Transporte Aéreo Militar (EATAM). En la actualidad, esta unidad se denomina Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA). Su misión es la defensa, despliegue y mantenimiento de las condiciones de operación de las Unidades aéreas.

En diciembre de 1985 se crea el Ala 15 y el 10 de julio de 1986 llegan los cuatro primeros EF-18 (C.15) en vuelo directo desde los Estados Unidos. Zaragoza fue la primera base española en contar con este avión.

En el año 1992 Estados Unidos abandonan las instalaciones en la zona sur y el Ejército del Aire se hace cargo de las mismas.

En 1997 se crea y se ubica en la Base la UMAD, que posteriormente pasaría a ser la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD) de Zaragoza. La misión de esta unidad es prestar atención sanitaria a las fuerzas desplegadas para mantener su capacidad operativa.

El Ala 15 cuenta en la actualidad con más de una treintena de F-18, lo que le permite contribuir a la misión permanente del Ejército del Aire de vigilancia y control del espacio aéreo de responsabilidad nacional mediante el servicio de alarma QRA (Quick Reaction Alert). Igualmente, le aporta la capacidad de estar preparada para participar en las operaciones encomendadas, tanto en el ámbito internacional como nacional, y de realizar el adiestramiento inicial y el reentrenamiento de todos los pilotos de EF-18M Hornet mediante su escuadrón de instrucción.