El tremendo zasca de Alsina a la portavoz de Sánchez: “Las reglas se las saltaron estos con los que ustedes pactan”

Tras el repaso a Patxi López la semana pasada, el periodista Carlos Alsina, acorralaba hoy a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a cuenta de la reforma del delito de sedición. Sin palabras y sin apenas modo de articular una respuesta, la dirigente socialista acudía al programa Más de Uno, en Onda Cero, con ganas de solventar el “papelón” protagonizado por su compañero de filas, sin éxito.

Sin preámbulos, Alsina pregunta a la portavoz de Pedro Sánchez: “¿Cuál es la relación entre modificar el Código Penal y que mejore la convivencia de los catalanes? Y Rodríguez entraba de lleno en la cuestión interpelando al periodista: ″Lo que hacemos es homologar este tipo para armonizarlo en el contexto europeo. Creo que eso facilita la convivencia y, además, lo estamos haciendo por los canales democráticos. Es que en este país se saltaron las reglas. Se permitió que se saltaran las reglas”.

Sobra decir que la cuestión no iba a quedar zanjada así y Alsina que ha arremetido con dureza contra la portavoz del Ejecutivo: “¿Cómo que se permitió? Se la saltaron estos con los que ustedes están pactando ahora”.

En un intento por salvar los muebles Rodríguez le ha dado la razón al periodista para acto seguido añadir que pese a pactar con los que se saltaron las reglas los han “reconducido para que acepten las reglas democráticas”. Es en ese momento cuando, tras un breve cruce de miradas, Alsina le ha increpado con un simple “¿y?”... al que la ministra respondía “Hombre... convendrá conmigo que este Gobierno puede presumir de haber mejorado la convivencia entre Cataluña y el conjunto de España y muy especialmente porque todos tenemos conocidos, amigos, que sufrieron. No en el ámbito político, sino en el personal, sufrieron ese desgarro y hoy celebran que no estén en esa situación”, ha acabado diciendo Rodríguez.

Sea como fuere, el periodista ha dejado claro que “el señor Junqueras no estaría en la posición en la que está hoy si no hubiera sido condenado por sedición”. Y ha añadido: “Yo creo que la sentencia del Supremo ha mejorado la situación en Cataluña. Creo que no estaríamos en esta situación si no hubiera habido una investigación judicial, un procesamiento, un juicio, una sentencia”.