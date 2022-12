El Gobierno se abre a una reforma limitada de la malversación

El viernes vence el plazo para presentar enmiendas a la reforma del Código Penal que prevé la derogación de la sedición y su sustitución por el delito de desórdenes agravados. Este marco se antoja ya propicio para incluir cambios en la otra pata de la condena de los líderes del “procés”: la malversación. Si bien el Gobierno ha mantenido una cuidada ambigüedad hasta ahora, que había generado recelos en el PSOE, el presidente del Gobierno ha confirmado hoy, en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados, que el Ejecutivo valora una reforma limitada de este ilícito penal.

El Día de la Constitución ha brindado el contexto para que Sánchez fijara la posición de su Gabinete sobre una cuestión que colea desde hace semanas. En concreto, el jefe del Ejecutivo ha emplazado a esperar “qué presentan” sus socios de ERC, pero ha asegurado que “no va a haber ningún retroceso en regeneración democrática”. “No se van a rebajar las penas que tengan que ver con la corrupción”, ha señalado en los corrillos del Día de la Constitución.

Ante estas declaraciones, resulta pertinente preguntarse qué entiende el Gobierno por “corrupción” y en qué supuestos operaría esa reforma limitada del delito de malversación. A la expectativa de la redacción concreta de la enmienda de ERC, desde el Ejecutivo se deslizan referencias al Derecho comparado y a las concepciones de este delito que existen en códigos penales como el de Francia, Italia y Portugal.

“Retoque técnico” a la ley del “solo sí es sí”

Desde Moncloa también han confirmado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará sus propias enmiendas a la reforma del Código Penal, aunque estas no tengan que ver con la malversación. La puerta queda abierta, no obstante, a acometer un “retoque técnico” en la ley del “solo sí es sí”. El Gobierno sigue a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie de manera definitiva sobre la aplicación de la norma estrella de Igualdad.

Un pronunciamiento que, si se diera durante esta semana y obligara a realizar cambios en la ley, permitiría utilizar las enmiendas a la reforma del Código Penal. En caso de que se retrasara más allá del viernes, día en que vence el plazo de presentación de las citadas enmiendas, el Ejecutivo anticipa que utilizará cualquier norma con rango de ley orgánica que esté en tramitación -por ejemplo, la del Bienestar Animal- para introducir las modificaciones que sean pertinentes tras la sentencia del Supremo.

Ley trans, hasta el final

No es la única ley del ala morada en disputa. Fuentes socialistas, tal como ya adelantase este diario, mantienen que llevarán hasta el final sus enmiendas a la ley trans, en lo relativo a la jurisdicción voluntaria para la autodeterminación de género en los menores de 16 años. En este sentido, se busca -ante los futuros recursos de inconstitucionalidad- blindar la seguridad jurídica de los menores y desde el Ejecutivo se abren incluso a aprobar la enmienda con el PP. Si la enmienda decayese, porque el principal partido de la oposición no les diera su apoyo, en el Ejecutivo anticipan que no van a poner en jaque la ley y que la aprobarán, aunque no se garantice el aval judicial para los menores de 16 años. Si, por el contrario, Unidas Podemos decidiera tumbar la norma porque la enmienda de los menores trans salga con el apoyo de los populares, “serán ellos -en alusión a los morados- quienes tengan que explicarlo”, dicen en el PSOE.

Remodelación “mínima”

A preguntas de los periodistas sobre la futura crisis de Gobierno, Sánchez ha asegurado que tendrá un alcance “mínimo”, esto es, que se limitará a sustituir a las dos ministras que darán el salto a las listas municipales para el próximo 28 de mayo: Reyes Maroto en Madrid y Carolina Darias en Las Palmas. El presidente anticipa que el que salga de esa “minicrisis” será un Ejecutivo para “ocho meses” y no valora anticipar las elecciones: “Serán cuando tocan, en diciembre”.

En cuanto a la coalición de Gobierno y las disputas crecientes en el espectro a la izquierda del PSOE, Sánchez se ha querido mostrar cauto, pero ha hecho una “apelación a la unidad” ante “la amenaza real de un Gobierno con Vox”. “Cualquier diferencia política entre nosotros debe ser anulada ante esa amenaza”, ha señalado Sánchez.