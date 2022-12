El Gobierno acusa a Emiliano García-Page de no tener “sentido de la lealtad”

No ha gustado en Ferraz ni tampoco en el Gobierno la actitud que mantuvo ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que estalló contra el pacto de PSOE con ERC para rebajar las penas de malversación. “El momento es muy grave, muy grave para España. Estoy muy en contra a lo pactado con los independentistas. Entiendo muy bien lo que está pasando, y lo entienden el 95% de los españoles, también Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Esto es serio”, dijo con rotundidad el presidente regional.

Si bien en la dirección socialista no ha causado “ninguna sorpresa” las declaraciones del “secretario general de Castilla-La Mancha”, respecto a la postura que en los últimos tiempos ha tomado García-Page al confrontar algunas de las decisiones más sensibles que se toman en el Ejecutivo. Se cuidan mucho en el PSOE en puntualizar que reaccionan a las “duras” palabras de un miembro de la formación y no de un presidente autonómico. Aunque no sorprendan sus posicionamientos, no significa que no generen malestar en la sede socialista. Ayer se optó por evitar la crítica aunque demostrando la incomodidad con sus palabras. Se hizo visible, de hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, con una estrecha relación con García-Page, evitó, hasta en cuatro ocasiones, pronunciarse sobre las andanadas de su presidente autonómico.

Sin embargo, en Moncloa se ha dado un cambio cualitativo. Solo 24 horas después, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha virado el guion y se ha mostrado muy dura con su compañero de partido. Preguntada por los periodistas en los pasillos del Congreso, la ministra ha contestado que su “sentido de la lealtad” le impide dar su opinión. Así, acusaba claramente a García-Page de carecer de lealtad. “Lo único que le puedo decir es que mi sentido de la lealtad y del respeto me impide dar públicamente mi opinión”, sostuvo. Repreguntada por los periodistas sobre sí entonces el presidente regional no tiene “sentido de la lealtad” para el Gobierno, la ministra aseguró que sus palabras “significan lo que acabo de decir”. Así, la ministra ha defendido la decisión respecto a la malversación y ha separado totalmente las declaraciones del presidente regional de la postura socialista. “Es su posición”, ha remarcado.

“La opinión del señor Page es su opinión y la del señor Lambán (presidente de Aragón), si la expresa, será su opinión”, ha dicho preguntada por las críticas de otros barones socialistas.

En el partido son conscientes del malestar que esta reforma de la malversación genera y las resistencias que existen en los territorios. Por ello, desde hace dos semanas tanto la vicesecretaria general, María Jesús Montero, como el secretario de Organización, Santos Cerdán, han intensificado los contactos con los territorios. Hace dos semanas, Montero hizo una ronda con todos los secretarios generales para explicarles la situación y esta misma semana, desde la dirección se volvió a contactar con los territorios para ampliar la información. En esta última ronda, según aseguran desde Ferraz, no se pudo hablar directamente con Page. Sí hubo, según reconocen, un cruce de mensajes entre la número dos del partido y el presidente de Castilla-La Mancha.

Referéndum

Una de las derivadas tras la cesión del Ejecutivo a la rebaja del delito de malversación, se produjo el mismo lunes con el aviso de ERC para celebrar en el futuro un referéndum de autodeterminación. En el bloque de la derecha se alerta ya de la posibilidad de este hecho, mientras que el Gobierno lo niega. Ayer mismo lo hizo el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Sin embargo, en Cataluña ya ven la vía para la celebración de una consulta sobre pactos logrados, según ha confesado en una entrevista el primer secretario del PSC, Salvador Illa. Ante esto, la ministra de Hacienda ha repetido que no habrá un referéndum de autodeterminación, mientras ha evitado contestar sobre la consulta que en el PSC ya dan por asegurada. “Con un Gobierno de Pedro Sánchez nunca se va a celebrar un referéndum de ese tipo ni de forma regular ni irregular”. Una posición que repitió en varias ocasiones. “No lo ha habido en estos cuatro años cuando, en los Gobierno del PP fueron tres veces las que se celebraron referéndums, consultas ilegales y, por tanto, nos avalan los hechos”, sentenció.