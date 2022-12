Belarra acusa al TC de un “golpe sin precedentes a la democracia”

La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la votación del Senado sobre la reforma del Código Penal para modificar la fórmula de elección de los miembros del CGPJ, era un escenario que no se contemplaba en Moncloa, que confiaba en que el Alto Tribunal resolviese en contra de los recursos del PP. La decisión, lejos de agradar al Gobierno, será respetada, como cualquier decisión de la Justicia. Pero, sin embargo divide a su vez a un Ejecutivo fracturado por cómo actuar ante este paso.

En el ala morada trataban de marcar el rumbo y de presionar al PSOE desde ayer por la mañana llamando a la desobediencia al Parlamento español en el caso que finalmente se ha producido. Es decir, a no acatar la decisión, al contar, alegaban, con «elementos jurídicos suficientes para no atender lo que pudiera producirse como consecuencia de la decisión del TC». Desde el grupo parlamentario se advertía en la misma línea. «Pensamos que si una orden va en contra de la propia Constitución, no habría motivos para acatar una orden como esa», dijo Pablo Echenique. Una posición de rechazo en la que se quedan solos y que contraviene la decisión de la líder del espacio de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, de acatar la decisión que tome el Alto Tribunal y echar mano, después, a todas las herramientas jurídicas, a su alcance, como un último recurso a Estrasburgo, según fuentes de la vicepresidencia. De hecho, tras conocerse la noticia, fuentes de su entorno censuraron que “por primera vez en nuestra historia democrática los representantes del pueblo han visto parcialmente suspendida su actividad legislativa”. Critican que este suceso “grave” es resultado de “un proceso de deterioro de nuestras instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial y de la resistencia del PP a cumplir con la Constitución”. Intentan mantener la calma y prometer que “la democracia prevalecerá”. Se comprometen a seguir trabajando “del lado de la democracia, del Estado de Derecho y de las Instituciones”.

Así, la vicepresidenta desautoriza a los morados y se niega a hablar de «golpe de Estado» como señalan los de Ione Belarra. Fuentes de su entorno llaman, además, a rebajar los decibelios para evitar el choque entre instituciones. Mientras, ayer en Podemos se reaccionó contundentemente y se calificó como «ataque serio a la democracia» la decisión del TC. «Es una línea roja de gravísimas consecuencias», advertían. La líder de Podemos, ione Belarra, consideró un «golpe sin precedentes a la democracia» llamó a «demostrar que los demócratas somos más». En opinión de los morados, al paralizarse la votación, el TC está «perpetrando un golpe a la democracia». Tras confirmarse la paralización, desde el Congreso de los Diputados, los socios se unieron a las críticas. El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, consideró que se había «consumado el atropello democrático» y que los magistrados «amordazan» a las Cortes elegidas. Además, registraron una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.