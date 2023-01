Díaz, ante las presiones de Podemos: «Hay gente que no tiene proyecto de país»

Las incógnitas en la izquierda siguen sucediéndose sobre el futuro electoral, de cara a las elecciones generales. Entre los silencios y la falta de interlocución entre Podemos y Sumar, arranca el año electoral con las mismas dudas que acabó el 2022. Si Yolanda Díaz encabezará una coalición electoral de izquierdas, y si Podemos se sumará al paraguas que prevé ser Sumar.

En este camino, la vicepresidenta, a la que en la izquierda, sobre todo en Podemos, critican de «ir despacio» y postergar la negociación política con las formaciones, ha decidido dar un paso más, consciente de que necesita empezar a mostrar algo tangible a la ciudadanía, más allá de los actos de escucha y apoyo ciudadano. La vicepresidenta prometió firmar un «contrato social» con la ciudadanía, la construcción de un «proyecto de país» y es por eso que ayer presentó en Madrid un balance de la consulta a la ciudadanía, que continúa en marcha. Un esbozo de las primeras propuestas marco del proyecto, las primeras líneas ideológicas, que fueron presentadas por parte de los representantes de los 35 grupos coordinadores de trabajo sectorial.

La vicepresidenta cerró la presentación programática y aprovechó para mandar un mensaje clave a los partidos, en especial a Podemos, que es quien más presión mete a la vicepresidenta. «Queremos gobernar por eso ponemos tanto empeño en trabajar colectivamente este diseño de país. Pero sabiendo que Sumar es la llave para abrir una nueva década progresista en España». Un aviso claro: a su juicio, solo con Sumar se puede revalidar un gobierno progresista. Un mensaje en clave interna y dirigido a sus compañeros de Unidas Podemos en un momento delicado en el que los morados piden pasos inmediatos a la vicepresidenta, los cuales alejan más todavía esta ecuación. Además, contestó a las presiones que llegan desde el universo morado para que clarifique su propuesta. «Hay gentes que hacen mucho ruido en este país pero no tienen proyecto de país». Aseguró que el país necesita «un proyecto de país que dé una respuesta colectiva a las necesidades de la ciudadanía». Así definió el reto de Sumar, a la par que rechazó encontrarse en «la esquina del tablero», sino que su objetivo es estar «en el centro», porque a su juicio, los cambios de época se hacen desde el «centro y representando a la mayoría social».

En cuanto a las condiciones que pone, por ejemplo, Podemos, para llegar a una coalición, la vicepresidenta también esbozó alguna de las suyas.Díaz puso como requisitos la necesidad de «dialogar, escuchar mucho, debatir propuestas concretas y hacer síntesis». Se mostró esperanzada a llegar a acuerdos con los que piensen de forma distinta. «Procedamos donde procedamos, pensemos como pensemos sumaremos si compartimos el proyecto de país», aseguró. En un intento de restañar la difícil situación en su izquierda, Díaz reconoció que en Sumar «falta mucha gente», toda la gente «que está ahí fuera» es necesaria para «sumar mucho». Algunas de las ideas centrales que planteó la vicepresidenta fueron las de « reducir la jornada laboral de ocho horas, colocar los cuidados en el centro, lanzar una ley de los usos del tiempo, mejorar la sanidad pública», entre otras. Por último, Díaz criticó al PP como un proyecto «neoliberal» y le definió como «fundamentalmente cultural». «El proyecto neoliberal está fracasado», diagnosticó, para avisar de que «ahora toca sumar mucho para derrotarlo políticamente».

En un acto al que solo se acudía con invitación, primó el sindicalismo, con Ignacio Fernández Toxo, ex secretario general de Comisiones Obreras, la escritora Elisabeth Duval. Desde Galicia viajó el padre de la vicepresidenta, el histórico sindicalista gallego, Suso Díaz. Al acto se acercaron personas de la órbita de Podemos, como la ex secretaria de Comunicación de Podemos, Laura Casielles, el ex secretario general de Podemos Aragón, Nacho Escartín, el juez y vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, el diputado de Podemos, Txema Guijarro, la portavoz de Más País en Andalucía, Esperanza Gómez, entre otros. Algunos de ellos participan en la construcción del proyecto de país.

Entre estas conclusiones, el equipo de trabajo sobre calidad democrática liderado por el profesor y escritor Ignacio Sánchez Cuenca, desveló que trabajan para dotar a la ciudadanía de mayor protagonismo en la política a través de asambleas ciudadanas o que, por ejemplo, en los debates políticos de elecciones participe la ciudadanía. «Celebrar plenos parlamentarios, no para hacer leyes, sino para temas de futuro». Además, ha pedido reconfigurar el poder de los partidos y limitar el poder de los políticos. «Se debe limitar los nombramientos en instituciones del Estado a políticos o de técnicos en administraciones públicas». En el acto participaron algunos de los coordinadores de bienestar social, de Trabajo decente, o de cuestión urbana; César Rendueles, Ámparo Merino, Zaida Muxí.