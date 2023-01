La exministra socialista María Antonia Trujillo ignora a Sánchez y vuelve a exigir que Ceuta y Melilla sean entregadas a Marruecos

Ni una ni dos... sino tres veces ya que la exministra socialista María Antonia Trujillo ha reclamado la devolución de Ceuta y Melilla a Marruecos. A finales del año pasado, la política llegó a manifestar durante una conferencia en Tetuán que ambas ciudades españolas “suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos” y “son vestigios del pasado que interfieren” en sus relaciones con España. Apenas un mes después, la exministra denunciaba que “en España no existe libertad de expresión cuando te separas del pensamiento oficial único” e iba un paso más allá al señalar que “la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España”. Tanto es así que mostró su deseo de que “España tomara ejemplo de este país y no se desinformara y manipulara tanto”. Y todo ello tras reiterar que “ya no se puede mirar más hacia otro lado y que “si España ha cambiado su posición tradicional sobre el Sáhara, ¿por qué no puede cambiar España su posición sobre Ceuta y Melilla y los islotes y peñones?”.

Así las cosas, y como no hay dos sin tres, Trujillo ha vuelto a la carga. Esta vez lo ha hecho en el diario marroquí “Al Alam” y en un tono más conciliador que sus anteriores intervenciones. No obstante, ha insistido en la necesidad de que España “cambie su posición sobre Ceuta, Melilla y las Islas Chafarinas” y considere su «devolución a Marruecos».

A juicio de la exministra socialista, “si España cambia su posición tradicional sobre el Sáhara marroquí, ¿por qué no puede cambiar su posición sobre Ceuta y Melilla? Sí, ha llegado el momento de eso. Ya no es posible mirar en la dirección contraria: Marruecos ha reclamado estas tierras en numerosas ocasiones hasta el día de hoy, en todos los foros internacionales y nacionales, y por múltiples actores». Una argumentación que le sirve para reclamar que la marroquinidad de Ceuta y Melilla no sea cuestionada “por el bien de la salud colectiva de los españoles”.

Sáhara Occidental: “País inexistente”

Por otra parte, Trujillo no ha dudado en ningunear las peticiones de independencia del Sáhara Occidental y tacharlo de “país inexistente”. En concreto, ha apuntado que “no existe tal cosa como un pueblo del desierto, o una nación del desierto, ni un cuerpo electoral, en los campamentos de Tinduf”.

Ya en vísperas de la cumbre internacional que tendrá lugar los primeros días de febrero y que reunirá a altos cargos de Madrid y Rabat, la exministra ha querido tender puentes y ha manifestado que estamos ante una nueva etapa de cooperación “trabajando más y mejor, con presencia de voluntad política” y ha matizado que hasta “los prejuicios, bien gestionados, pueden convertirse en una base sólida para mejorar y consolidar las relaciones bilaterales”.

Hay que recordar que María Antonia Trujillo, que ostentó la cartera de Vivienda durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue cesada en mayo de 2022 como consejera de Educación de la Embajada de España en Rabat después de críticas internas a su gestión.