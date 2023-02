El PSOE registra la reforma del “sí es sí”: aspira a aprobarla este mes de febrero y se niega a negociar con el PP

El PSOE ha oficializado su paso adelante en solitario para reformar la Ley del “solo sí es sí” con el registro de una proposición de ley en el Congreso. Tal y como han explicado Patxi López y Andrea Fernández, el objetivo es que la norma esté lista este mismo mes de febrero, por lo que van a ir por la vía rápida pese a los problemas de entendimiento que está habiendo entre socios del Gobierno y pese a que el PSOE ha querido ser muy claro y rotundo: “No vamos a negociar con el PP porque no quiere esta ley”.

Es decir, los socialistas parten sin los apoyos suficientes, por lo que se van a ver obligados a forzar un acuerdo con Podemos o a satisfacer la voluntad de los populares pese a no hablar con ellos y para que voten que “sí”. Cabe tener en cuenta que, al ser le “Los socialistas hemos corregido para que en el futuro no vuelva a suceder, hemos esperado a ver cómo se sentaba jurisprudencia, las sentencias que mayoritariamente no han rebajado las condenas”, ha señalado López.