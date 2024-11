La Abogacía rechaza "radicalmente" la propuesta del PSOE para una pasarela al RETA de los mutualistas

La Proposición de Ley registrada este pasado jueves por el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados para permitir con ciertas condiciones a los abogados mutualistas pasarse a través de una pasarela voluntaria al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) ha encontrado duras reticencias en la abogacía.

El contenido del plan de norma señala que podrían convertirse en autónomos aquellos abogados que se hubiesen convertido en mutualistas antes del 1 de enero de 2023 y que, al mismo tiempo, cumplan tres condiciones. Para empezar haber estado colegiado antes del 31 de diciembre de 2022 y no ser ya pensionista, ni estar en el sistema público a la vez que en Mutualidad.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) considera que esta propuesta "no ofrece una solución efectiva ni integral al problema". El problema que ven de base es que "el planteamiento excluye a los mutualistas pasivos y a aquellos mutualistas que optaron por complementar sus aportaciones con otras fórmulas previsionales".

Po ello, lo ve "insuficiente" y presentará enmiendas con el objetivo de incluir a todos los colectivos afectados y establecer un marco normativo más justo y tras observar que "no ofrece una solución efectiva al problema". Que no es otro que unas pensiones de una cuantía que no para vivir y que están muy por debajo de cualquiera que sale del Estado.

El único sindicato de abogados, Venia, califica de "radicalmente rechazable" la propuesta de los socialistas y ya anticipa que “no va a encontrar” entre los afectados ninguno apoyo y así lo demostraran públicamente.

Los motivos detrás del "no" al texto presentado en la Cámara baja son varios. El primero, que los datos que se ofrecen en el preámbulo son "erróneos" ya que se da a entender que las modificaciones legislativas parece que han dado como resultado que parte del colectivo no ha visto cumplidas sus previsiones.

Una afirmación que considera María José Almodóvar, abogada y miembro del sindicato, que no se corresponde con la realidad ya que todo el colectivo de letrados vinculados a Mutualidad se encontró con que iban a recibir unas pensiones de jubilación "muy por debajo de lo que serían las pensiones que percibiríamos a través del sistema público".

Desde Venia avisan de que no es una cuestión de que hiciese mal las cuentas", sino de que a consecuencia de las modificaciones legislativas como las que han obligado a Mutualidad a transformar el sistema a uno de capitalización individual. Ha supuesto, como viene advirtiendo, una "pérdida económica importante para los mutualistas porque hemos perdido las prestaciones definidas que teníamos previamente", cuando el sistema era de ahorro colectivo.

Cuando había un sistema de capitalización común, señala Almodóvar, "sabíamos exactamente las prestaciones que íbamos a recibir" como pensión de jubilación.

El traspaso a uno individual, explica, significo para ellos no tener garantía alguna "de cuánto percibirían" en el momento del retiro de la vida profesional, pese a que seguían pagando mes a mes lo que Mutualidad pedía.

Además, señala el único sindicato de la abogacía, desde el año 2018 Mutualidad no tenía obligación de comunicarles ni siquiera estas previsiones de pensión que iban a recibir y no dejan de mencionar que estas han ido bajando a partir de entonces y cada año que pasaba.

Esta reducción progresiva de su retribución señalan que se debió a una "modificación legislativa en la que aprobaron unas tablas supervivencia que han provocado una bajada en las previsiones de las pensiones que recibirían".

Almodóvar señala el origen de ello en el momento en que pasó a una capitalización individual que trajo como consecuencia "pérdidas" para todos los abogados mutualistas.