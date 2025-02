Los abogados denuncian el “caos” de la digitalización de Bolaños: sin copia de los expedientes

El expediente judicial electrónico, que impuse hace más de un año el Ministerio de Justicia, supuso la digitalización de los tomos de actuaciones de una causa penal. Lo desarrolló el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) y ha supuesto un quebradero de cabeza para los abogados en su día a día.

Los profesionales de la abogacía se enfrentan a continuos problemas cuando intentan acceder a los expedientes de los casos a través de la plataforma Horus. Consultado por LA RAZÓN, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, expone los tres principales dificultades que les genera la digitalización impuesta por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y que, a su vez, les causa indefensión.

En primer lugar, hay una "ausencia de una regulación clara y unificada con criterios homogéneos" para que la gestión del acceso al expediente no sea distinta, como ahora ocurre, en cada juzgado.

Por otro lado, que dejen de verse obligados a para referirse a una actuación, como la declaración de un testigo, tengan que citar, por ejemplo, para localizarlo "el folio 711 del tomo 3". Cuando en el expediente judicial electrónico no existe un orden, mucho menos cronológico, ni un foliado de páginas, recuerda Ribón.

"Son muchísimas carpetas en las que tu vas y buscas el acontecimiento, sin que haya siquiera identificación de los documentos", explica en conversación con este diario el decano de los letrados madrileños.

En definitiva, resulta "imposible" que todas las partes puedan encontrar fácilmente un documento del expedientes al que de repente se refiere uno de los abogados ya desde el momento en que se da traslado dado que "no se da traslado de la misma manera o puede que haya quien no ha recibido una copia completa de las actuaciones".

A corto plazo, y a la espera de una solución estructural, desde el ICAM reclaman al Gobierno que, al menos, mientras tanto, se les vuelva a entregar copia física del expediente ordenado y completo, que es el que sí que siguen recibiendo tanto los jueces como los fiscales.

"La digitalización documental en Justicia es buena, pero cuando se hace de manera ordenada y sistematizada, no puede ser que, ante este caos absoluto, los abogados solo podamos pedir copia digital del expediente al juzgado", denuncia Ribón.

Lo que quieren hacer llegar a Justicia es que "o esto se mejora y se unifica el criterio y mejora el sistema de visualización del expediente, o nos tendrán que volver a dar el expediente foliado y físico".

El decano advierte de que ocurre en una jurisdicción como la penal que es especialmente sensible porque el investigado o el acusado se juega una pena de privación de libertad o multas graves. Lo que piden a Bolaños se que se garantice, como considera que no ocurre, "el derecho de las defensas a la igualdad de armas".

También es real es riesgo que existe de que "no estamos jugando 4.000 nulidades" de procedimientos si "finamente se presentan recursos en los que se invoque una vulneración de los derechos fundamentales" por no haber podido la defensa del imputado o acusado desarrollar una "defensa con todas las garantías". Al no haber tenido acceso al expediente y acabarían meses y meses de trabajo "tirados a la basura". "Esto no hay cristiano que lo entienda", lamenta Ribón sobre la situación que viven en la Justicia desde hace más de un año.