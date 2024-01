Acoso proetarra contra el concejal del PP en Durango que denunció al payaso Porrotx ante la Guardia Civil

Continúan las competiciones de «bertsolaris» en el País Vasco donde, sus participantes, siguen aprovechando para introducir sus particulares consignas proetarras.

Así volvió a ocurrir esta vez en el festival de versos celebrado hace una semana en el municipio vasco de Oiartzun (Guipúzcoa) en concreto en el frontón municipal, y que, como figura en el cartel anunciante del acto, contaba también con el apoyo del ayuntamiento gobernado por EH Bildu. Dicha actividad fue organizada por el movimiento de apoyo a los presos, Sare y Etxerat y, «a ninguno de los bertsolaris se le ocurrió recordar a la víctima asesinada en Oiartzun», criticó Covite a través de sus redes sociales. Sin embargo, todos ellos pidieron la excarcelación de los etarras y se dedicaron a hacer rimas dirigidas a atacar al concejal del Partido Popular en Durango, Carlos García, por haber denunciado al payaso proetarra Porrotx por un «presunto delito contra la infancia» después de que actuara en Landakao donde «alabó y ensalzó a terroristas de ETA que cumplen prisión por graves delitos de terrorismo» mientras interpretaba la canción de la campaña denominada Giltzak (llaves en euskera) destinada a apoyar a estos presos.

En concreto, en uno de los versos dedicados a García y rimado por Unai Iturriaga decía: «Concejal cutre y pagafantas del PP, so payaso, no tienes ninguna gracia». «No hagas tortilla de patatas a personas como él y mételo a una ducha de agua fría». Esto se produjo mediante un «diálogo» en el que Anoni Egaña se metía en el papel de un «abuelo» y Unai Iturriaga en el de «nieto».

Ante esto, el concejal del Partido Popular en Durango, destaca, en declaraciones a LA RAZÓN, que «parece que les molesta que se les diga la verdad y se les plante cara a su adoctrinamiento y manipulación de los jóvenes y niños vascos con sus mentiras».

Versos "diana"

Por ello, García asegura que, «a la vista de que les ha molestado tanto será que he acertado» denunciando a los Payasos proetarras y «estudiaré si ponerme con los bertsolaris y organizadores de esos eventos por calumnias».

«Viven en otro mundo y en otra época en la que los insultos de los bertsolaris eran dianas para que los pistoleros después completasen su trabajo», advierte. García recuerda que «ni en esa época algunos hemos dado un paso atrás, ahora aún menos, por nosotros y por quienes ya no están por su culpa». «Cuanto más me critiquen, ataquen, insulten o amenacen, con más convicción voy a seguir plantándoles cara con la ley en la mano y con todos los instrumentos a mi alcance que me permite la democracia y el estado de derecho». Asimismo, subraya que «ni me voy a callar, ni voy a retirar las denuncias ni voy a tolerarles que sigan adoctrinando a niños esos payasos amigos de terroristas ni quienes les apoyan, como en esta ocasión las federaciones de bertsolaris y sus panfletos de propaganda como el GARA», sentencia el concejal popular de Durango.

Destaca que en lo único que tienen razón los proetarras es en «estar muy preocupados», ya que gracias a sus denuncias ante la Ertzaintza y la Guardia Civil la fiscalía de menores está investigando a los payasos por «violencia psíquica y psicológica contra la infancia» algo que recuerda «es muy grave y es como para que se preocupen». Además García advierte de que «los ataques y amenazas de siempre contra quien les planta cara y les para los pies ante sus despropósitos y sus delitos «no han cambiado».

Durante la competición también subió la hija del etarra prófugo a preguntar a uno de los «bertsolaris»: «¿Dónde están las llaves?» con el fin de que dedicara un verso a Agustín Azcárate. «Sí, viviste una época de lucha antigua y vieja. Tú sabes que es una época nueva. Ahora el tema es la paz. De nuevo, tendremos que pensar en el significado de la lucha». –Azcárate vivió en Cuba durante más de 30 años como apoderado de la empresa pesquera Gadusmar- y en la empresa Untzorri Bidaiak -ambas pertenecientes al conglomerado empresarial etarra.