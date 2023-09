El PP acusa a Sánchez de estar dispuesto a "desgastar España para ser investido"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está dispuesto a ser investido a cualquier precio, a costa de desgastar España y elevando el precio hasta donde haga falta para seguir atornillado a la Moncloa", mientras que en el PP, ha dicho, "no vamos a mercadear" con el Gobierno: "No estamos dispuestos a vender España a cambio de conseguir la investidura".

"Si hay que romper España, la romperá. Si hay que dar la amnistía, la dará. Si tiene que convocar el referéndum, lo convocará. Todo por mantenerse sentado en el sillón de la Moncloa. Y España eso lo sufrirá", ha asegurado Bendodo sobre Pedro Sánchez en su intervención en un acto con el Comité de Dirección del PP de Estepona (Málaga).

Bendodo ha señalado que una de las grandes diferencias entre el presidente del Gobierno en funciones, que este sábado está también en la provincia malagueña, en concreto en Málaga capital, y el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es que este último "está dispuesto a desgastarse por España y Sánchez está dispuesto a desgastar a España para mantenerse".

Ha reiterado que en 45 años de democracia, "el partido que ha ganado las elecciones es el que ha gobernado", por lo que ha dicho que siguen trabajando de cara a la investidura "y para construir una mayoría que hoy suma un bloque de once millones de españoles, 172 escaños, estamos a cuatro votos de conseguir que cambie el Gobierno de España".

Bendodo ha incidido en que en el PP "no vamos a mercadear con el gobierno de nuestro país", un sentido de Estado del que ha dicho "hace gala el PP y que, evidentemente, ha abandonado Pedro Sánchez".

Según ha indicado, la opción del PP supone "una legislatura para transformar nuestro país y de avanzar en calidad de vida democrática, dar un paso en madurez democrática", con seis pactos de Estado dentro de un acuerdo por la igualdad y el bienestar, referidos a la regeneración democrática; blindaje del Estado del bienestar; saneamiento económico; pacto por las familias; por el agua y otro territorial.

Para el líder del PP, España "tiene que hacer un parón y dar un impulso en calidad y en madurez democrática y esos seis pactos van en esa línea", considerando "positivo no sólo que lo acordaran los dos principales partidos, PP y PSOE, sino todos los que se quieran sumar", tras lo que "en dos años volveríamos a convocar las elecciones, pero España habrá dado un salto".

Bendodo ha incidido en que el PP "nunca va a permitir que haya españoles de primera y de segunda", recordando que no es la primera vez que los 'populares' ofrecen pactos a Sánchez que tuvieron "la callada por respuesta".

Frente a eso, ha dicho que la opción de Sánchez "sería un gobierno de 24 partidos y no es una exageración, porque son el PSOE, más Sumar, que son 18 partidos, más los cinco partidos entre independentistas, nacionalistas y soberanistas. Y todos pidiendo". "Sería absurdo y absolutamente ingobernable y letal para nuestro país", ha considerado.

Así, ha instado a que Sánchez responda con un sí o un no a si "va a permitir para conseguir su investidura que haya un referéndum vinculante en Cataluña y si va a aprobar una ley de amnistía que permita que se vayan de rositas los que hicieron aquel golpe de Estado", recordando que "lo negará como los indultos y como dijo que no iba a abaratar la malversación o eliminar la sedición e hizo todo lo contrario".

"Acabará cediendo en todo lo que haga falta", ha apostillado Bendodo, quien ha criticado que Sánchez "ha pasado del 'sí es sí', que ha sacado más de 100 violadores a la calle y 1.000 de ellos han visto reducidas sus condenas, al 'no es no'"; "sólo dice sí a los independentistas y a los herederos de ETA, por eso se lleva también con ellos", incidiendo en que "no puedes entregar la gobernabilidad de España a los que quieren romperla".

Se ha vuelto a referir a que la única opción de Sánchez es "un Frankenstein 2, donde el precio a pagar sea muchísimo más alto que el que ha pagado ahora"; al tiempo que ha considerado que "un presidente responsable no puede permitir que se pisotee la Carta Magna y no puede permitir que los que han sembrado el odio y la tragedia en muchas familias se rían ahora de las víctimas".

"Un presidente del Gobierno no puede permitir el chalaneo y las componendas con el cumplimiento de las leyes", ha manifestado, advirtiendo a Sánchez de que "el cumplimiento de la ley no se negocia".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno está "está en huelga de brazos caídos, a diferencia de otros países europeos que sí están tomando medidas para luchar contra la subida de precios inasumible por muchísimas familias españolas", a las que, ha lamentado, "sigue costándole cada vez más llegar al final de mes".

Ha incidido en que "el sanchismo lo que ha hecho es eliminar todas las virtudes del socialismo" y ha considerado que Sánchez "ha eliminado al PSOE que ahora es un partido personalista en el que todo es culto al líder y el que esté en contra es absolutamente laminado", Ha señalado que Sánchez es "el rey de la soberbia", recordando que no llamó a Feijóo para felicitarle por la victoria de las municipales y autonómicas ni tampoco por las generales.