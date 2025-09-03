Albares aplaude la reunión entre Illa y Puigdemont, y reconoce: "Si me tuviese que reunir con Puigdemont, lo haría"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aplaudido abiertamente el encuentro de ayer entre el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el expresident, Carles Puigdemont, en Bruselas.

"Yo estoy de acuerdo con la foto de ayer, me parece que es una foto buena para la convivencia. Me parece que en esa foto está representada una amplísima mayoría de Cataluña, al igual que una amplísima mayoría de los españoles, porque es una foto de diálogo, de convivencia y que construye futuro, pero sobre todo que pasa página", ha aseverado Albares.

Así lo ha hecho durante una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, en una conversación con Carlos Alsina, donde ha llegado a reconocer que, pese a que en la actualidad no tenga previsto reunirse con Puigdemont, si tuviese que hacerlo, lo haría. "No tengo en agenda reunirme con el señor Puigdemont, pero si me tuviese que reunir, me reuniría", ha espetado.

Del mismo modo, el ministro de Asuntos Exteriores se ha atrevido a ofrecer unos datos -imaginados por él, pues ha reconocido que no hay estudios demoscópicos que lo avalen- sobre el apoyo que tuvo la reunión de ayer entre Illa y Puigdemont en Bruselas. Así, el ministro ha asegurado que está "convencido" de que "el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles" están de acuerdo con ese encuentro entre los líderes catalanes.

Para ello, se ha justificado en que supone una forma de "diálogo y convivencia". "Todos los españoles, de manera abrumadoramente mayoritaria, están a favor del diálogo, de la convivencia, y por supuesto nadie quiere ni la crispación ni la confrontación", ha añadido.

Dispuesto a reunirse con Puigdemont, pese a tener causas judiciales pendientes

José Manuel Albares ha reiterado que estaría dispuesto a reunirse con Cales Puigdemont "si fuese necesario", pese a que este tenga causas judiciales pendientes en España. "Hay una Ley de Amnistía que le avala y le cubre en estos momentos", ha explicado tratando de justificarse, sobre todo porque lo cierto es que, en la actualidad, esa Ley de Amnistía no cubre el delito de malversación que pesa sobre el catalán.

Del mismo modo, no ha querido avanzar ningún futuro encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, y solo se ha limitado a aseverar que "el presidente del Gobierno cuando tenga algo que anunciar, lo anunciará".

Asimismo, ha defendido el papel de Estado que, a su juicio, siempre ha jugado el PSOE en esta cuestión. "El PSOE siempre ha estado donde tiene que estar. Ha estado defendiendo la Constitución cuando había que defenderla y ha estado recuperando la convivencia cuando tenía que hacerlo. Y yo creo que Salvador Illa representa perfectamente una persona que está siempre donde es más útil para Cataluña y para España", ha concluido.