Albares critica las "inaceptables" declaraciones contra el Rey en Venezuela y pide "respeto"

El Gobierno ha vuelto a salir en defensa de la Monarquía sin fisuras. Tras el veto de México a la presencia de Felipe VI en la toma de posesión de su nueva presidenta, la mexicana Claudia Sheinbaum, que supuso la negativa a enviar un representante oficial a la ceremonia de traspaso de poder, ahora, el Ejecutivo vuelve a cargar contra el gobierno de Venezuela por pedir a España que abola la Monarquía.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado "inaceptables" las críticas formuladas contra el Rey Felipe VI y la Monarquía desde la Asamblea Nacional venezolana y ha exigido "respeto". "Considero completamente inaceptables esas declaraciones, que rechazo de manera tajante", ha manifestado Albares en rueda de prensa tras reunirse en Madrid con representantes de la Junta y del Campo de Gibraltar para informarles sobre el acuerdo que se está negociando.

"Cuando hablamos de instituicones de otros países lo hacemos con respeto y exigimos el mismo respeto por el resto de la comunidad internacional", ha añadido el ministro, que no ha entrado en más consideraciones. La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, aprobó este martes un acuerdo para instar al Gobierno de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Asimismo, han apoyado la abolición de la monarquía española. Por su parte, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ha defendido durante la sesión que la monarquía no sirve "para otra cosa que no sea para la corrupción".