Almeida: “España no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la justicia”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida aseguró durante su intervención en la protesta de Puerta del Sol que “España no se rinde ni se rendirá porque somos más fuertes que la ambición de Sánchez o el golpismo de Puigdemont”. También trasladó un mensaje de esperanza porque “no son tiempos fáciles, pero tampoco los mejores tiempos”. Llamó a tomar el ejemplo de aquellos que hicieron frente al golpe de la democracia en Cataluña por lo que tuvo un recuerdo de “todos los catalanes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que dieron la cara y les partieron la cara”, todos los servidores públicos “que pararon el golpe” y “de ese discurso que dio nuestro Rey, Felipe VI, el 3 de octubre donde defendió a España, la Constitución y la democracia”. Almeida indicó que, cuando nos quiera vencer la desesperanza “recordemos a todos los héroes que hemos mencionado porque no tenemos derecho ni a rendirnos ni a resignarnos” y “tenemos el deber de defender el estado de derecho y a todos los españoles”.

Almeida coreó con todos:“España no se vende y no se rinde” porque “España no se vende en un despacho de Bruselas con un prófugo de la justicia” y, mientras pedían “Puigdemont a prisión”, aseguró el alcalde de Madrid que “no hay delito que no haya tocado Sánchez”, donde la única diversidad que conoce, en su ejercicio obsesivo por el poder “se rodea de delincuentes y se mete de lleno en el Código Penal”. Advirtió de que la diversidad no es dar más dinero a los catalanes y que los extremeños no tengan un tren. “Nadie, ni si quiera Sánchez, Puigdemont, Otegi o Junqueras están por encima de la constitución”.