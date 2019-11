Álvarez de Toledo llama a Cs a hacer autocrítica y tilda a Vox de “alentar ficciones”

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, cargó contra Cs y Vox. Y es que los populares podrían recuperar un escaño más en Barcelona, tierra donde Vox está subiendo enteros y en la que también se presenta Ines Arrimadas (Cs) cuya formación, está perdiendo fuerza en todo el territorio, lidera la oposición en Cataluña.

A Ciudadanos, les recomendó que hagan autocrítica porque “si no te la haces tú, te la harán tus votantes”; y les recordó que erraron “al no presentarse a la investidura en Cataluña, dejando huérfana a esa otra parte de catalanes. “Tienen que reconocer que se equivocaron al decir que el 155 era matar moscas a cañonazos, y al exigir que fuera limitado: solo para convocar elecciones rápido y poco más”, y se equivocaron al no aceptar España Suma. “Hoy estaríais aquí ante un cuarteto imbatible: Alejandro, Inés, Rosa y Pablo. Sería una concentración de un talento político muy notable. El germen de una formidable reagrupación a la que millones y millones de españoles se sentirían convocados”, aseguró.

Y aunque “no pudo ser”, “no nos resignamos” a ganar estas elecciones y a seguir sumando.

También repartió mandobles para Vox. Álvarez de Toledo aseguró que ella tiene “diferencias con Vox” y les reprochó “su desistimiento constitucional. Vox da por fracasada la Constitución de 1978”. Considera que el Estado nacido con esa Constitución es un Estado fallido que pretende liquidar lo mejor que hemos hecho los españoles en 500 años, “solo por culpa de un atajo de tribalistas desleales”.

La candidata del PP por Barcelona considera que “Vox alienta ficciones. Y eso es muy propio de la política simple que siempre desemboca en frustración”, advirtió porque

“es tan fantasioso y falaz prometer la independencia de Cataluña como la derogación del Estado Autonómico”. Dijo que ambas eran “ ideas maximalistas: máxima demagogia y mínimo respeto a la inteligencia de los ciudadanos”. “Creo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos y decirles la verdad. La democracia necesita buena fe y que no engañemos a la gente”.

Sobre el PSC consideró que “no es un partido de izquierdas con simpatías hacia el nacionalismo” sino que son “nacionalistas que militan en la izquierda para que el nacionalismo pueda completar su proyecto hegemónico”. Y con ello el nacionalismo pueda “enmascarar su profundo carácter anti igualitario y segregador. Son, por decirlo sintéticamente, unos infiltrados”.

Por eso llamó a unir el voto. “Todo el que rechace el nacionalismo, todo el que defienda y ame la igualdad, tiene que impedir que el PSOE siga en el poder”, afirmó.