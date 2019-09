Álvarez de Toledo: “Nunca me había pasado que me comparasen con Soraya"

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, mantiene el pulso contra el PP vasco. Esta mañana ha valorado la información publicada por LA RAZÓN sobre que dirigentes de su partido la comparan con "la Soraya” de Pablo Casado. “Nunca me había pasado que me comparasen con Soraya Sáenz de Santamaría, la verdad. Es una novedad dentro de las atribuciones que me han sido asignadas en los últimos años”, replicó.

Preguntada por el malestar en el PP Vasco por sus críticas a su estrategia, respondió: “No tengo comentario algunos sobre descalificaciones ad hominem. A mí me interesa debatir de políticas y de estrategias, de ideologías si se quiere, y no voy a entrar en cuestiones personales”.

Respecto a si va a rectificar las críticas que obligaron a Pablo Casado a respaldar la posición de la organización vasca, su respuesta fue mantenerle el pulso al presidente regional, Alfonso Alonso. “Me sorprende mucho que un anti nacionalista acérrimo, como el señor Alonso, me califique a mí de extranjera”.

En ese pulso también se reafirmó en su propuesta de España Suma, que Alonso rechaza para el País Vasco. “Seguiré trabajando, como vengo trabajando desde hace tiempo, fuera y ahora dentro del partido, para España suma, ese proyecto de agrupación de personas que piensan distinto pero creemos en un proyecto común en defensa de la democracia”.