El PP analizará "hasta la última coma" del nuevo decreto pactado con Junts porque aseguran "no fiarse" de Sánchez

El vicesecretario de Cultura, así como portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha sido entrevistado esta mañana en el programa presentado por Ana Terradillos, 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

Sémper ha reconocido que el Partido Popular va a analizar "hasta la última coma" del nuevo decreto "troceado" que el Gobierno ha pactado con Junts per Catalunya porque dicen "no fiarse nada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Después de esta semana de vodevil, de teatro y de hojarasca, estamos verdaderamente sorprendidos, porque lo que estamos viendo en la política española es alucinógeno", ha apuntalado el portavoz nacional de los populares.

Por su parte, el diputado ha asegurado que la posición de los de Núñez Feijóo "es clara": están a favor de la revalorización de las pensiones, de la activación de ayudas a los afectados por la DANA y de la gratuidad del transporte público. Por ello, el vicesecretario de Cultura del PP ha recordado que los populares ya han aprobado en el Senado una moción para instar al Gobierno a aprobar por separado estas tres medidas sociales.

"Nosotros buscamos claridad y pensar en los españoles frente a un Gobierno que busca remar por los intereses de uno que vive en Waterloo", ha aseverado el portavoz del Partido Popular, que ha rematado añadiendo que el PSOE "no tiene un proyecto de país" y que, por ello, hay un Gobierno "debilitado".

El PP pide convocar elecciones

El portavoz nacional de los populares ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones, alegando que el actual Ejecutivo "no tiene mayoría social" para gobernar, ni tan siquiera "un proyecto de futuro" para España.

"Estamos ante una Legislatura que no existe, porque no hay una mayoría parlamentaria que dé estabilidad al Gobierno", ha apuntado Sémper, que ha rematado asegurando que "no hay un Gobierno" ya que, según lo ha calificado, "hay un mercadeo, similar a un bazar persa, que es una coalición de intereses".

De esta manera, ha criticado el pacto logrado con Junts, y ha ironizado con la posible imagen que ayer pudo haberse producido, "con el Gobierno esperando en una sala aneja al lugar donde se celebra el Consejo de Ministros, a que Carles Puigdemont llamase por teléfono para dar el 'ok' al pacto con el nuevo decreto ómnibus".

Así, el popular ha rematado asegurando que desde el PP buscan "claridad y pensar" en los españoles, "frente a un Gobierno que solo habla de sus problemas". Por ello, ha confirmado que "la gente está agotada y harta" del actual Ejecutivo.