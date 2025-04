El apagón provocó un colapso en el 091 de la Policía: "Muchas por motivos irrelevantes"

Cientos de llamadas al teléfono 091 de la Policía Nacional. Los efectos del apagón fueron inmediatos en la ciudadanía que buscaba respuestas. La línea estuvo cerca de colapsar pero los agentes estuvieron durante horas al pie del cañón: servicios humanitarios o turnos doblados para velar por la seguridad. Los sindicatos de Jupol y el SUP han exigido que estos efectivos sean reconocidos por su labor en este crisis histórica que sufrió España.

El esfuerzo y el "trabajo ejemplar" de estos efectivos de la Policía Nacional ha sido elogiado por el sindicato Jupol, que destaca que han estado en la primera línea "desde el minuto uno de la crisis energética" que ha afectado a nuestro país. "Una vez más, los policías nacionales han estado donde tenían que estar: al servicio de los ciudadanos, con profesionalidad, entrega y compromiso, a pesar del abandono institucional que sufrimos", remarcan.

Un trabajo por el que piden que se reconozca a los efectivos. El mayor de estos premios sería "concederles de una vez por todas" la Equiparación Salarial Real y la Jubilación Digna, pero "mientras eso no ocurra" piden al menos "una felicitación pública por su implicación y entrega y la retribución correspondiente en forma de servicios extraordinarios remunerados".

El trabajo de la Policía durante el apagón

Y es que muchos de estos policías nacionales han doblado sus turnos o han acudido de forma voluntaria para mantener la seguridad ciudadana. También proponen el ingreso en la Orden del Mérito Policial para las actuaciones más relevantes durante el gran apagón. "Gracias a esta actitud ejemplar y a la profesionalidad incuestionable de los policías nacionales, se han evitado males mayores en una jornada complicada, marcada por la incertidumbre", añaden.

Situación en Madrid un día después del apagón eléctrico Mariscal Agencia EFE

Jupol también critica al Ministerio del Interior que no emitió "ninguna comunicación oficial" hasta pasadas casi seis horas del inicio de la crisis. "No se ofrecieron consejos ni directrices a la ciudadanía, lo que no solo generó confusión, sino que agravó la presión sobre los operadores de las salas CIMACC 091, que vivieron momentos de verdadero colapso atendiendo cientos de llamadas, muchas de ellas por motivos irrelevantes ante la falta de información institucional", lamentan.

Por ello, consideran que este abandono institucional "no por habitual resulta menos indignante". Sin embargo, una vez más, la Policía Nacional "volvió a dar la cara, frente a la inacción del Ministerio y la falta de liderazgo". "Una vez más cumplieron con creces en su servicio", concluyen sobre la noche del apagón.

Al hilo de esto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha registrado un escrito dirigido al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, en el que solicitan un reconocimiento institucional a los miles de agentes que, de forma voluntaria, acudieron a prestar servicio ante la situación de emergencia nacional generada por el apagón generalizado que afectó a todo el país.

"Muchos prolongaron sus jornadas durante cuantas horas fueron necesarias hasta que se restableció el orden en sus respectivas demarcaciones. Como suele ser habitual en nuestro colectivo, primó el deber frente al bienestar personal y familiar", ensalzan. Asimismo, el SUP trasladó su "enhorabuena y profundo agradecimiento" a todos los agentes que "redoblaron esfuerzos, prolongaron turnos y trabajaron sin descanso para garantizar el orden, la asistencia y la seguridad de la ciudadanía ante una situación excepcional y sin precedentes en nuestro país".