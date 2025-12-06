Armengol llama a defender la democracia y la Constitución contra el totalitarismo de quienes ven "una ventaja" en la pérdida de libertades

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reivindicado la defensa de la democracia en España, así como de la Constitución de 1978, en contraposición de aquellos ecos del totalitarismo que amenazan con "destruir" los derechos conseguidos.

Así lo ha hecho durante el discurso que ha pronunciado durante el acto oficial en la Cámara Baja con motivo del Día de la Constitución -que este año cumple 47 años desde su aprobación el pasado 6 de diciembre de 1978- en el que ha puesto en valor el legado de la Transición y la integración española en la Unión Europea.

De esta manera, mientras recordaba que el reconocimiento de la igualdad de todas las personas ante la ley, la protección de la salud o la garantía de las pensiones son "valores europeos" a la par que "constitucionales", Armengol ha aseverado que su defensa "es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superados".

"No podemos permitir que la herencia europea -la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, las políticas de redistribución de la riqueza- se cuestione y se destruya", ha añadido. Motivo por el que ha reiterado que en este momento de la historia debemos defender "los principios democráticos ante los discursos que ven, en la pérdida de libertades, una ventaja y un atractivo".

Un discurso social, centrado el diálogo y los pactos

De esta manera, Armengol ha ensalzado el legado de la Transición y de la integración española en la Unión Europea, al tiempo que ha afirmado que "la forma útil de hacer política es dialogar, pactar y pensar en el interés general".

"Solo a través del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría. Lo vimos el año pasado con la reforma del artículo 49, pero lo hemos visto este 2025 con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o con el desarrollo normativo para la atención a pacientes con ELA", ha aseverado

A su juicio, la clase política debe "dar más ejemplos como estos a la ciudadanía" y "ser un paradigma del diálogo, ser un espacio de acuerdo del que la sociedad se sienta orgullosa". "Es vital hacerlo porque los retos que tenemos por delante son numerosos y determinantes para el futuro inmediato de nuestros pueblos", ha añadido.

En este sentido, incluso ha puesto 'deberes' a los poderes públicos, recogiendo el guante que previamente había lanzado la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, ante los medios en el patio del Congreso al reclamar cumplir con el artículo 47 de la Constitución en lo relativo a la crisis de vivienda.

"Es imprescindible responder a la crisis de vivienda con medidas transformadoras desde lo público y que garanticen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución; es necesario erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, hasta que ser mujer deje de ser indicador de riesgo para morir asesinada o sufrir discriminación; luchar contra la desigualdad económica, contra la desinformación y los discursos racistas; y potenciar las medidas de adaptación al cambio climático", ha argumentado Armengol en la parte más social de su discurso.

Ensalza el papel de la Transición y a la UE

La tercera autoridad del Estado ha llamado a "seguir trabajando en un solo equipo y con un solo objetivo: el bienestar colectivo", al tiempo que ha defendido que efemérides como "los 50 años desde el inicio de la democracia, los 47 años de Constitución o los 40 años desde la adhesión a las comunidades europeas sean un referente desde el que coger impulso para seguir avanzando".

Por este motivo, la política balear ha animado a que "la niebla no impida ver el sol", en referencia a la amenaza de los movimientos totalitarios que había mencionado con anterioridad. Así, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco, Armengol ha destacado que "en cuestión de diez años, este país pasó de ser una dictadura a celebrar elecciones democráticas, aprobar una Constitución, reconocer derechos y libertades, poner en marcha la España de las autonomías, desplegar nuestro Estado del Bienestar y entrar en las Comunidades Europeas".

Unos días "vertiginosos" que, junto al aprendizaje de la Transición, constituyeron un "curso acelerado de negociación y pacto" que permitió después "conversaciones fluidas para una adhesión tan temprana a lo que hoy es la Unión Europea".