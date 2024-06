Armengol niega ser la responsable de contratar a la empresa de Koldo en Baleares: "Yo no soy la que decidí"

La presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta balear, Francina Armengol ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del “caso Koldo”, a propuesta del PP con su mayoría absoluta, ante la convicción de los populares de que “mintió” en la comisión análoga del Congreso. Es la tercera vez que la dirigente socialista comparece en una comisión de estudio sobre los contratos de material sanitario durante la pandemia del coronavirus. Concretamente, la figura de Armengol se encuentra sobre sospecha por la adquisición de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la mercantil instrumental implicada en el "caso Koldo", Soluciones de Gestión. Unas mascarillas, que posteriormente fueron descubiertas en un almacén y no contaban con los procesos de calidad pertinentes.

Armengol ha cuestionado el momento en el que el Senado ha elegido para su citación -a las puertas de las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo y ha acusado a los partidos de la oposición -PP y Vox- de crear "bulos" y "fango" por su condición de presidenta del Congreso. "Yo no estoy metida en ningún caso de corrupción. Me quiere inhabilitar como presidenta del Congreso diciendo que estoy metida en un caso de corrupción y no es cierto. Hacen ustedes una forma de hacer política que detesto", se ha defendido la tercera autoridad de la Cámara Baja, que ha insistido en que comparecía por ser expresidenta del Gobierno de Islas Baleares. Además, la presidenta del Congreso ha recordado que ni ella ni nadie de su antiguo gobierno "está siendo investigado" y ha pedido que "si alguien se ha corrompido en esta compra le tiene que caer todo el peso de la ley encima". La presidenta del Congreso ha acabado convirtiendo la comparecencia en un acto de campaña en el último día para pedir el voto. Y es que tras las acusaciones del PP por "mentir", Armengol ha apelado a que en las elecciones europeas “participe mucha gente” para que deje claro “que esto no es una forma de hacer política”. Y es que Armengol ha acusado en reiteradas ocasiones a la oposición de verter falsedades

La presidenta del Congreso ha defendido durante toda su comparecencia que ella desconocía el expediente de compra y la contratación con la empresa Soluciones de Gestión -la empresa relacionada con el exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Armengol ha asegurado que los trabajos de contratación no los llevaba ella en varias ocasiones con frases como "yo no soy la que llevé el expediente, yo no soy la que decidí", ha asegurado ante las preguntas de los senadores. De hecho, en su intervención, se ha defendido de toda responsabilidad, incidiendo en que el contrato de emergencia fue avalado mediante un decreto ley que fue "apoyado por todos los grupos políticos" y que previamente había pasado por los informes necesarios. Las mascarillas, ha defendido, se compraron para uso civil -domiciliario- y como "stock de seguridad".

En su comparecencia reconoció -como ya había hecho en la comisión en el Parlamento Balear y en el Congreso- que sí conocía a Koldo García porque había viajado junto al exministro Ábalos en varias ocasiones a Baleares, pero negó haberse reunido con él para hablar sobre la compra de mascarillas y que nadie de su gobierno lo hiciera. Además, ha asegurado que "jamás" ni Koldo García ni nadie del minsiterio de Transportes presionaron para adquirir mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión.

Por otro lado, Armengol negó que el certificado que realizó la Administración balear a la empresa Soluciones de Gestión sirviera de avsal para que Puertos del Estado o Adif contrataran también a esta empresa. "Es absolutamente falso que eso sirva de aval para las otras compras porque este certificado se hace en agosto y las compras de Puertos del Estado, de Adif, del Ministerio del Interior, de Canarias son anteriores a agosto", ha sostenido Armengol a preguntas de UPN.