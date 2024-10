Armengol retira la palabra a Feijóo por reprochar a Sánchez la ley que acelera la salida de prisión de 44 etarras

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso y se ha referido solo a temas migratorios, pero Alberto Núñez Feijóo ha querido reprochar al Gobierno la nueva cesión a Bildu, que pasa por una reforma legislativa que va a acelerar la salida de prisión de 44 etarras. Sin embargo, el líder del PP se ha encontrado con el freno de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha quitado la palabra a Feijóo para que se centrara solo a los temas que figuran en las solicitudes de comparecencia, que son la inmigración y el plan de equilibrio fiscal.

"En base a articulo 102 del Reglamento, tengo que advertirle. Le he dejado hacer todas las disgresiones necesarias", ha señalado Armengol, para cortar a Feijóo, quien ha iniciado su discurso reprochando a Sánchez la cesión hecha a Bildu mientras que la presidenta del Congreso le ha pedido que se ciñera a la inmigración. No parece que Armengol haya objetado nada a Sánchez por haber incumplido con el orden del día y no haber pronunciado ni una palabra sobre el plan de equilibrio fiscal que tiene que presentar España antes del 20 de octubre, aunque ya va con retraso porque tendría que estar elaborado desde septiembre.

"El presidente ha hablado de la dignidad y yo tengo derecho a hablar de la dignidad de las víctimas", ha contestado Feijóo a Armengol. La presidenta del Congreso ha hecho mención al artículo 102 del Reglamento del Congreso, que recoge que "los oradores serán llamados a la cuestión siempre que estuvieren fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto de que se trata, ya por volver sobre lo que estuviere discutido o votado".