Así es Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid envuelto en la polémica por el dispositivo policial de La Vuelta

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, se encuentra en el centro de la polémica tras lo que muchos consideran una actuación irresponsable en el dispositivo de seguridad con motivo del paso de La Vuelta 2025 por la capital española.

Después de que los principales sindicatos policiales se pronunciasen ayer para pedir su dimisión, ahora el sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia contra él por el "fracaso" del dispositivo policial que organizó y que, finalmente, se saldó con la suspensión histórica del evento deportivo por las protestas en contra del genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza.

Sin embargo, muchos se preguntan quién es exactamente Francisco Martín, elhombre de confianza de Pedro Sánchez que el Ejecutivo situó al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid. Uno de los enclaves más complicados para el presidente del Gobierno y el PSOE.

Un hombre de Moncloa al frente de la Delegación del Gobierno en Madrid

Francisco Martín Aguirre es, desde marzo de 2023, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y con un máster en Comercio Internacional por ICEX-CECO, Martín Aguirre combina una sólida formación técnica con una larga trayectoria vinculada al PSOE y a la Administración Pública.

Su carrera profesional arrancó en el ámbito de la ingeniería civil, forestal y medioambiental, tanto en España como en el extranjero, y en 2011 fue jefe de gabinete de la Presidencia del Grupo Tragsa, cargo desde el que participó en proyectos internacionales como la reconstrucción civil de la provincia afgana de Badghis.

Sin embargo, poco después dio el salto a la política orgánica y a la gestión gubernamental. Tras ser director de Administración y Finanzas del PSOE, en 2018 pasó a formar parte del núcleo duro de Pedro Sánchez en La Moncloa; primero como director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia, después al frente de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental y, finalmente, como secretario general de la Presidencia hasta su designación como delegado en Madrid en marzo de 2023.

Un mandato rodeado de polémicas

Su mandato, sin embargo, no está exento de controversia. En este sentido, Martín Aguirre es uno de los investigados en la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado en torno al 'caso Begoña Gómez', esposa del presidente del Gobierno, por el nombramiento de una asistente cuando él era secretario general de la Presidencia. No obstante, Martín Aguirre ha negado cualquier irregularidad y sostiene que no intervino en ese proceso.

En lo político, mantiene una relación de fricción constante con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ha protagonizado duros intercambios sobre seguridad, gestión y lealtad institucional.