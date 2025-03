Así ha sido la primera visita del Rey a los ucranianos que se entrenan en España

El 30 de agosto de 2022, el entonces ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Réznikov, se dirigió por carta a sus homólogos europeos en el Consejo de Asuntos Exteriores de Praga pidiendo ayuda para resistir. De aquel SOS sugirió la puesta en marcha de una Misión de Asistencia Militar de la UE en la que se integró España a partir de septiembre de ese mismo año y que hoy sigue prestando entrenamiento a efectivos ucranianos, tanto civiles como militares.

Hoy, por primera vez, el Rey ha acudido a la Academia de Infantería de Toledo para visitar la Unidad de Formación de Combate de personal ucraniano. Durante una visita que ha durado algo más de dos horas, Felipe VI ha supervisado tres ejercicios tácticos sobre el terreno y ha podido conocer de primera mano un programa que ya ha formado en España a más de 7.000 ciudadanos de este país invadido por Rusia hace ahora tres años.

La presencia hoy en Toledo del Rey se produce en una de las semanas más endiabladas de la guerra. Con Trump chantajeando en vivo y en directo al presidente Zelensky, con la ayuda militar americana pendiente de un hilo y la europea aún en pañales, voluntarios y soldados de leva forzosa tratan de mantener la moral alta los 50 días que dura la instrucción.

Felipe VI ha recibido todos los detalles de cómo se organiza un entrenamiento que integra cada vez a unos 200 ucranianos, la inmensa mayoría hombres. De lunes a domingo a mediodía, unas 10 horas cada día, estos combatientes forzados por las circunstancias se fajan en campo abierto. Hay panaderos, agricultores, gente de toda condición con una media de edad de entre 35 y 45 años.

El capitán Ignacio Romay, jefe de la Unidad de Formación Básica, explica a LA RAZÓN que la nueva tropa mantiene una motivación altísima. "Vienen con muchas ganas de aprender, saben que todo esto lo podrán poner en práctica en la guerra, así que están totalmente entregados. Incluso cuando tienen problemas físicos se niegan a parar".

La formación básica se dividen en tres partes: ambiente urbano, trincheras y tiro con fuego real. El nivel que alcanzan los reclutas en tan poco tiempo no deja de sorprender a los militares españoles que los entrenan. Sin embargo, tratan de no entablar relaciones personales que pudieran hacerles perder el foco. Tanto a unos como a otros. Al parecer, en el verano de 2023 dos de cada tres ucranianos que habían recibido adiestramiento en España murieron en combate, lo que afectó profundamente a los instructores. Y eso que nuestro país no es nuevo en esta clase de adiestramiento de efectivos extranjeros. Ya lo habíamos hecho antes en lugares como Afganistán, Mali o Irak.