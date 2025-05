Asociaciones de jueces y fiscales recelan de la reforma del Gobierno: "Los fiscales siguen sin ser independientes"

Asociaciones de jueces y fiscales muestran sus recelos sobre la reforma anunciada por el Gobierno este martes con la que se pretende desligar la figura del fiscal general del Estado del Gobierno. Aunque en su mayoría aplauden que se entregue la instrucción de los procedimientos a los fiscales, dudan de "la letra pequeña" de esta reforma legal en lo que respecta principalmente a la autonomía de actuación que tendrá el fiscal que investigue las causas. "Los fiscales siguen sin ser independientes", apostillan.

En declaraciones a LA RAZÓN, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) explica que la reforma es "altamente decepcionante". La presidenta de la principal asociación de fiscales matiza que si lo que se pretende es regular el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para dotar de mayores garantías al fiscal investigador, no basta con adecuarse a los requerimientos europeos, sino que hay que dotarle de "garantías reales" para que pueda llevar a cabo su trabajo "sin presiones externas e internas". Se refiere Dexeus al principio de jerarquía que rige en el Ministerio Fiscal y que hace que todo pase por las manos del fiscal general del Estado.

La reforma anunciada por el Ejecutivo va en dos direcciones. Por un lado, se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para impulsar, por otro lado, la reforma de calado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará la instrucción a los fiscales. En relación con el primero de los cambios, el Gobierno ha anunciado que se ampliará el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años para diferenciarle de las legislaturas del Gobierno que le propone.

"Los asuntos los asigna el jefe"

Además, limita la causa de cese del fiscal general a un incumplimiento grave o reiterado de sus informes previo informe del CGPJ. También otorga a la Junta de Fiscales de Sala la facultad de imponer su criterio sobre el fiscal general si cuenta con el respaldo de tres quintas partes de sus miembros y se prohíbe que las tres asociaciones de fiscales puedan recibir financiación privada ni de gobierno u organismos extranjeros.

"Ni es una gran reforma ni ahonda en la reorganización de la Fiscalía General. Todo sigue más o menos igual", explica Dexeus, quien hace hincapié en que la Junta de Fiscales de Sala, tras los nombramientos acometidos por el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, y especialmente por su antecesora, Dolores Delgado, es completamente afín a él. "Si no tiene la mayoría de tres quintos, poco le falta", indica y añade: "Ahora van a vender que la imparcialidad del fiscal general queda garantizada".

Al respecto matiza que se trata de reformas que van encaminadas hacia lo reiterado sistemáticamente por el Consejo de Europa, desde donde en abril se volvió a advertir de la "preocupación pública" que generaba el vínculo del fiscal general con el Gobierno. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Fiscales insiste en que si no hay autonomía real de actuación por parte del fiscal que instruye las causas, no se puede hablar de garantías reales para evitar "interferencias o presiones".

"Lo peor es la manera de asignar los asuntos, que dependerá de la voluntad del jefe", argumenta Dexeus, en referencia a la reforma, que especifica que los fiscales encargados de cada investigación será nombrados por el fiscal jefe y que, al igual que se regula en la actualidad con los jueces, también se abre la puerta a que se pueda apartar de la instrucción a los fiscales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), por su parte, prefiere aguardar al resultado de reuniones convocadas para esta misma tarde, antes de ofrecer una valoración del anuncio hecho por Moncloa.

"No fortalece a la institución, sino al fiscal general"

Las asociaciones de jueces, por su parte, también recelan de la finalidad de la norma. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ve "positivo" el hecho de que se establezca un mandato superior del fiscal general del Estado para desligarlo del Ejecutivo. No obstante, entiende que esta reforma, más que fortalecer a la institución, fortalece al fiscal general del Estado. Además, advierte al igual que Dexeus, que disminuye las funciones del Consejo Fiscal (el cual, en la actualidad se compone de una mayoría de vocales de la AF y, por lo tanto, es contrario a García Ortiz). Así pues, en lugar de que los fiscales puedan votar hasta seis candidatos, se pretende limitar a cinco. De esta forma, se frenaría la mayoría de la Asociación de Fiscales.

"Estoy en contra desde el minuto uno de dar a los fiscales la instrucción, pero lo que me asusta es que el fiscal jefe pueda quitar o nombrar al fiscal encargado de una instrucción. Aquí parece que los fiscales jefe van a poder cambiar al fiscal que investigue un asunto a su capricho y va a complicar más esos casos en los que el fiscal se opone a la instrucción que le da su superior a la hora de llevar una instrucción de una determinada manera", vaticina Del Barco.

Igualmente muestra sus recelos con la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar opositores y que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado. "Preparar una oposición no es una actividad incompatible, porque es un actividad docente. Por tanto, la autorización del fiscal es una intromisión sobre lo que el Estatuto Orgánico hasta ahora viene permitiendo", indica.

Sobre la prohibición de que las asociaciones de fiscales reciban financiación privada, Del Barco hace hincapié en que si reciben lo mismo que las asociaciones judiciales el resultado es, entonces, "ni un duro". "Parece que se quiere trasladar la idea de que jueces por un lado y fiscales por otro recibimos financiación ilegal. Para hablar de financiación ilegales están otros", añade.

"El cambio obedece a un interés político"

Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) aplaude el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europea (GRECO) en lo que respecta a dotar de mayor autonomía a la Fiscalía. Ahora bien, pide cautela hasta ver cómo se aplica en la práctica. "Las palabras suenan bien, pero veremos la implementación real de las medidas y si realmente se cumplen con los estándares internacionales de independencia, que es la clave", asegura.

En ese sentido, el portavoz de los vitorinos sospecha igualmente de la verdadera autonomía del fiscal investigador, teniendo en cuenta que la Fiscalía es una institución jerárquica. "Hasta que no se ponga en práctica no se podrá determinar el grado de autonomía que tendrán los fiscales instructores de su jefe. Tengo dudas porque la jerarquía es uno de los principios fundamentales de la institución", enfatiza sobre esta reforma legal que no afectará al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, puesto que entrará en vigor en 2028.

Además, tilda de "incoherente" que Moncloa haya atendido finalmente las reivindicaciones europeas en lo que respecta a la figura del fiscal general pero, por el contrario, siga sin modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En lo que respecta al órgano de gobierno de jueces, se insta a que, al menos la mitad de sus miembros, sean elegidos por sus pares. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la designación actual.

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, coincide con Dexeus en que el momento político es idóneo para el Ejecutivo, por cuanto que el cambio "obedece al interés político de quitar a los jueces incómodos y controlar las causas delicadas". "Y eso lo pueden conseguir a través de la Fiscalía", reza el magistrado en referencia a los procedimientos penales que cercan al presidente del Gobierno, como es el abierto contra su hermano David Sánchez; su mujer Begoña Gómez; o su exmano derecha en el Gobierno, José Luis Ábalos.

"Todos los pasos que se den para garantizar mayor autonomía al Ministerio Fiscal me parecen bien, pero me parece que no van a ser suficientes y que nos vamos a quedar a las puertas de lo que debería ser. Incluso dando la mayor autonomía a los fiscales, siguen sin ser independientes. Y si alguien quiere hacer mal uso del principio de jerarquía que existen en los fiscales encontrarán principios alternativos", advierte.