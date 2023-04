Atacan con pintura las sedes del PP y del PSOE

Las sedes nacionales del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Popular (PP), situadas en la calle Ferraz y en la calle Génova respectivamente, han sido atacadas este lunes por la tarde con pintura negra.

En la fachada del edificio donde se ubica la sede del PSOE, que este lunes ha celebrado la reunión de su Comité Electoral, las manchas de pintura negra se extienden por la entrada, borrando el logo del partido.

En el caso del PP, este acto vandálico con pintura alcanza también la puerta principal de entrada y el frontal situado encima con las siglas de Partido Popular. El logo, en la parte superior, solo ha sido ligeramente manchado por la pintura.

Fuentes del PP han señalado a Ep que tras ver lo sucedido han contactado con la Policía. Esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido en esta sede nacional a su comité de dirección para planificar la estrategia del partido, como suele hacer cada lunes.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que "la izquierda radical pretende amedrentar a quienes vienen a los actos del PP y también en nuestra sede". "Y quedan 34 días. La mejor respuesta en democracia es el 28 de mayo. Frente a su intolerancia y radicalidad, urnas llenas de votos por la libertad con GANAS", ha proclamado en su cuenta oficial de Twitter, en alusión al eslogan de campaña de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la comunidad de Madrid censuró el ataque con pintura a la sede del PP: "Esto demuestra que los proyectos autoritarios, cuando se van empequeñeciendo, embrutecen y se extreman". "Tenemos que alzar la voz porque no queremos una España contra la otra" indicó. Díaz Ayuso indicó que creer en el "pluralismo político, no significa estar uno contra los otros, significa que hay una forma de hacer las cosas que no está funcionando y que cada vez se va a radicalizando más" y, en esta línea dio a conocer en un mitin que además de haber arrojado pintura negra contra la sede nacional "han aparecido unas personas, incluso, con unos extintores, no sabemos con qué motivo". Y aseguró que "esto te demuestra que los proyectos autoritarios, cuando se van empequeñeciendo embrutecen, se extreman" y ante eso nosotros "tenemos que alzar la voz porque no queremos, insisto, una España contra la otra", y subrayó que, a veces es cada vez más frecuente "ver cómo se organizan para ir a mítines a reventarlos, incluso llevando a niños, como hemos visto días atrás".

Desde el PSOE han manifestado su condena ante lo ocurrido y ante "cualquier acto de violencia e intimidación contra las formaciones políticas que representamos de forma legítima a los ciudadanos. Nuestra solidaridad con otros partidos afectados, y un recordatorio: seguiremos defendiendo la justicia social en España, ahora y siempre", destacan desde la cuenta del PSOE.