Aznar considera el apoyo del Gobierno a la causa palestina como "un escape a la situación de corrupción y debilidad" de Sánchez

El expresidente del Gobierno del Partido Popular, José María Aznar, ha acudido esta mañana a 'El Programa de Ana Rosa', de Telecinco, para someterse a una entrevista ante la comunicadora Ana Rosa Quintana.

Durante la conversación, el presidente de FAES ha hecho un repaso sobre diferentes temas de actualidad, entre los que se encontraba el apoyo del Ejecutivo a la causa palestina. En este sentido, Aznar ha asegurado que "a Sánchez le da igual Palestina", y que el abrazo del Gobierno a Gaza se debe más bien a "un escape" del Ejecutivo ante "una situación de corrupción y de debilidad asfixiante".

En este sentido, el exdirigente popular ha calificado al Gobierno de ser "un peligro para la democracia", mientras que ha ido un paso más allá y ha apuntado a que es "el más corrupto e incompetente de la historia del país".

Defiende el liderazgo de Feijóo en el PP

Por su parte, el expresidente Aznar ha defendido el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular, argumentando que el gallego "es una persona seria, responsable y solvente", lo que le convierte en "el candidato ideal" del PP.

En este sentido, Aznar ha reconocido que considera "bastante improbable" que se celebren elecciones antes de 2027, por lo que ha vaticinado que durante este periodo de tiempo "vamos a ver cosas extraordinarias".

Asimismo, el expresidente ha hecho un análisis del panorama político actual y ha aseverado que "Vox y el PSOE se retroalimentan", pues "les viene muy bien su radicalidad", aunque ha matizado que "esto a España no le conviene".

Por este motivo, el popular ha vuelto a reiterar que "España necesita lo contrario de lo que se está haciendo", algo que, a su juicio, "solo lo puede hacer el Partido Popular".