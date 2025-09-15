Díaz dice que las protestas fueron un "ejemplo de dignidad" y acusa a Feijóo de "ver violencia en todas partes menos en Gaza"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que las protestas vividas este domingo en Madrid para parar La Vuelta ciclista son "un ejemplo de dignidad, aquí y en el mundo".

"Israel no puede participar en eventos deportivos o culturales mientras se comete un genocidio", ha asegurado en un vídeo desde su despacho del Ministerio que Sumar ha difundido a la prensa. Díaz no se encontraba ayer en las protestas porque estaba de viaje.

"Israel no puede participar en Eurovisión ni en ningún espacio con naturalidad mientras se está participando en un genocidio. Lo vivido no es una anécdota, es un país que ha dicho 'hasta aquí", ha insistido.

La vicepresidenta también ha arremetido contra el PP, cuyos altos cargos se han manifestado en las últimas horas para censurar la actitud del Gobierno ante las protestas de este domingo. "El PP tiene la poca vergüenza de ver violencia en todas partes menos en Gaza", ha asegurado Díaz.

"Mientras el señor Feijóo y el señor Abascal se alinean con Netanyahu, la sociedad civil se coloca al lado de palestina y de los Derechos Humanos", ha asegurado.