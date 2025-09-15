La Comunidad Judía de España arremete contra el Gobierno: "Alimentan el odio"

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha advertido este lunes del peligroso caldo de cultivo que se ha generado por los graves incidentes que ayer precipitaron la cancelación de la Vuelta Ciclista a España. Un "campo de agitación violenta" que es "absolutamente inaceptable" y ha criticado al Gobierno por las manifestaciones que "alimentan el odio".

Esta entidad condena enérgicamente los incidentes que se vivieron ayer y que obligaron a cancelar un evento un evento deportivo internacional. "La violencia y la intimidación no pueden tener cabida en una sociedad democrática ni pueden ser amparadas bajo la falsa bandera de la libertad de expresión", añaden.

Asimismo, consideran que estos hechos suponen una "amenaza directa al orden público, a la convivencia y a la seguridad de los ciudadanos". Y es que los incidentes acabaron dos dos detenidos y más de una veintena de agentes de la Policía Nacional heridos por los radicales.

La Comunidad Judía arremete contra las manifestaciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Alimentan el odio y dan cobertura a un preocupante incremento del antisemitismo en España del que venimos advirtiendo en los dos últimos años", valoran.

Protestas por la participación de Israel y en apoyo a Palestina en La Vuelta Ciclista. David Jar David Jar Fotógrafos

Para ello, resulta intolerable que, bajo pretextos ideológicos, se justifique la violencia y se siembre hostilidad contra la comunidad judía. "Exigimos a las autoridades que actúen con responsabilidad y firmeza, evitando en todo momento alentar, blanquear o tolerar estas conductas. Cualquier permisividad frente a la violencia supone un retroceso democrático y un riesgo grave para la cohesión social", sostienen.