El PP baraja ir a más para forzar la dimisión de Armengol: "No descartamos ningún tipo de actuación"

El PP no va a parar hasta que Francina Armengol dimita por su relación con el "caso Koldo", la presunta trama de corrupción que ha estallado en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Y los populares, con Miguel Tellado a la cabeza, han registrado este lunes un escrito dirigido a la presidenta del Congreso para que dimita, aunque contemplan ir más allá. "No descartamos ningún tipo de actuación. Seremos contundentes con un Gobierno que está bajo la sombra de la duda", ha señalado Tellado, desde el Congreso.

"El silencio de Armengol es tremendamente revelador", ha agregado Tellado, quien ha reprochado a la presidenta del Congreso que haya "anulado actos de su agenda pública" para evitar dar explicaciones. Armengol compareció ante los medios el martes pasado y, desde entonces, igual que Pedro Sánchez, ha guardado silencio. El PP, en su escrito, ha desgranado en ocho puntos las implicaciones que tiene Armengol en la presunta trama de corrupción. "Es colaboradora necesaria", ha señalado Tellado, haciendo referencia a la implicación de Armengol y el "caso Koldo" cuando era presidenta del Govern balear.

Esos ocho puntos que desgranan los populares para señalar a Armengol son los siguientes: señalan que el Govern balear adquiere 1,4 millones de mascarillas FFP2 a la empresa de la trama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por valor de 3,7 millones de euros el 26 de abril de 2020 y ejecuta el pago con "inusual celeridad" el 5 de mayo; en junio de 2020 el Centro Nacional de Medios de Protección emite informe por el que concluye que las mascarillas "no cumplen" los requisitos técnicos de una FFP2, pero su propio gobierno autonómico -Servicio de Salud de Baleares- emite el 12 de agosto un "certificado de conformidad con el pedido"; el 6 de julio, más de tres años después de la adquisición de las mascarillas y justo cuando va a dejar la presidencia del Govern, Armengol formaliza un reclamación a la empresa de la trama para que devuelva el dinero porque las mascarillas no cumplían con lo acordado; el Govern balear "fue advertido por la Oficina Anticorrupción de posibles irregularidades en la compra de mascarillas"; el Ejecutivo de Armengol "ocultó el informe del Centro Nacional de Medios de Protección que informaba de que las mascarillas de la trama eran ultrafake"; el gobierno autonómico ocultó a la Guardia Civil y a la Fiscalía Anticorrupción "este fraude en la compra de mascarillas, al no entregar dichos informes" cuando fueron reclamados en 2022; el Govern "certificó de conformidad 'y sin ninguna incidencia' la ejecución del contrato" para permitir a la empresa de la trama concurrir a cualquier licitación pública demostrando "una solvencia inmerecida"; y, el Ejecutivo "firmó los contratos 'contra la ley'".