El barco atracado en Nador partió de Sierra Leona y se dirigía a Líbano

El buque “White Eagle”, que se encuentra atracado en el puerto marroquí de Nador y del que ha venido informando LA RAZÓN, lleva una carga de 6.000 toneladas que recogió en Sierra Leona y que debía entregar en Líbano, según han informado a este periódico fuentes conocedoras del asunto.

Se desconoce el contenido de dicha carga, pero su subraya el hecho de que se haya prohibido terminantemente fumar en los alrededores del buque, que se halla atracado en una zona de las que no se utilizan para carga y descarga.

El hecho de que el buque apagara su localizador AIS el 13 de diciembre a la altura de Rabat hizo levantar las sospechas y la teoría, que se había difundido en un principio, de que había sufrido una avería no se sostiene, ya que hubiera sido llevado a un puerto con astillero, como Tánger Med.

Fuentes oficiales marroquíes consultadas por LA RAZÓN, aseguran no saber nada del barco y no facilitan datos al respecto. Como tampoco se ha pronunciaod España, pese a la cercanía de Melilla. Si embargo, los medios consultados por este periódico apuntan a una intervención de la Royal Navy para interceptar el “White Eagle”. Rabat ya habría compartido con sus aliados la información que tiene al respecto. Tampoco se ha podido confirmar el hecho de que personas relacionadas con el barco y su armador tienen antecedentes en el mundo de tráfico de materiales ilegales no declarados.

En este caso, dado el puerto de salida y el de destino, se piensa más bien en armas y/o explosivos, sin que haya confirmación al respecto.

La alarma sobre la presencia del buque en el puerto de Nador la lanzó la Asociación del Gran Rif para los Derechos Humanos, liderada por el activista Said Chramti, que expresó su inquietud debido a la falta de comunicación oficial por parte de entidades como la Agencia Nacional de Puertos y la empresa Marsa Maroc.

Desde el primer momento, una férrea vigilancia fue montada entorno al buque, que, al no tener activado el sistema AIS de posicionamiento, no aparece en este puerto.