Bildu anuncia un frente independentista para crear las selecciones vasca, catalana y gallega tras el éxito de España en la Eurocopa

Parece que Bildu no ha digerido que el éxito de España en la Eurocopa haya contado con numerosos jugadores vascos y navarros, del Athletic de Bilbao y de la Real Sociedad, y eso ha hecho que, 72 horas después del triunfo, Mertxe Aizpurua haya anunciado un frente con el separatismo gallego y catalán para forzar un cambio legislativo que permita crear las selecciones de fútbol vasca, gallega y catalana. "Creemos que ha llegado el momento de que todas las fuerzas vascas, catalanas y gallegas aquí representadas, con el apoyo de quienes realmente entiendan y defiendan la plurinacionalidad de este estado, utilicemos nuestra fuerza aquí para que nuestras selecciones sean lo antes posible una realidad", ha señalado Aizpurua, que ha equiparado su plan al de las selecciones de Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra.

De esta manera, el plan de Bildu busca descapitalizar a la selección española, que ahora mismo es el país con más títulos de Eurocopa, con cuatro, mientras Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra no han logrado conquistar ningún trofeo en los 64 años de vida del torneo. Inglaterra ha perdido dos finales consecutivas. "Vemos estos días la alegría por la victoria de su selección. La española. Llevamos días viendo como ustedes, los no-nacionalistas, celebran su victoria con todas las expresiones y sentimiento nacional posible", ha señalado Aizpurua, con cierto tono de desprecio, en el Congreso, durante la réplica que ha dado a la intervención de Pedro Sánchez.

"Desde la derecha más ultra, algo contrariada por el color de piel de su querida selección, hasta la izquierda progre, con un supuesto relato integrador, acogedor, diverso y tolerante que, lamentablemente cayó en solo unas horas de celebración entre cánticos racistas, xenófobos y supremacistas", ha continuado. "Porque cuando de uniformismo español se trata, ahí todos ustedes coindicen y lo justifican. Porque celebran la victoria de su selección, con su sentimiento y su identidad nacional. Y creen sentirse legitimados para exigirnos al resto que comulguemos con ello", ha añadido la portavoz de Bildu, metiendo en el mismo saco a Vox y a PSOE.

"Miren el problema no es que ustedes celebren a su selección, no nos molesta en absoluto. El problema es que nos nieguen a nosotros celebrar la nuestra. Porque todos ustedes, construyen esa celebración y orgullo sobre la negación de nuestras selecciones, de nuestros sentimientos, de nuestro derecho a ser, celebrar y sentir nuestra alegría con el sentimiento nacional que queramos", ha afirmado Aizpurua. "Porque ni la sociedad vasca, ni la catalana ni la gallega pueden festejar ni disfrutar con su selección porque ustedes nos lo impiden, nos lo prohíben", ha afirmado, olvidando el alto grado de seguimiento que ha habido de los partidos de la selección española en Galicia, Cataluña o País Vasco, con altísimas audiencias y pantallas en distintas ciudades. "Imaginen hasta dónde llega su imposición patria, que hasta obligan por ley a participar con la selección española, bajo amenaza de multas y sanciones por no hacerlo", ha zanjado.

Lo cierto es que, de los 26 jugadores convocados, ha habido ocho procedentes de la Real Sociedad y del Athletic. En concreto, de la Real Sociedad, estaban Le Normand, Remiro, Oyarzabal, Merino y Zubimendi. En este sentido, cabe recordar que Merino y Oyarzabal han sido decisivos en dos partidos, metiendo goles frente a Alemania e Inglaterra, que han sido determinantes para levantar la Eurocopa. De esos cinco jugadores, realmente, hay un francés (Le Normand) y dos navarros (Remiro y Merino): hay solo dos guipuzcoanos (Oyarzabal y Zubimendi). De los tres jugadores del Athletic, hay dos alaveses (Simón y Vivian) y un navarro (Williams).

Cabe ver si las cesiones del Gobierno a los independentistas pueden traducirse también en un cambio legislativo que facilite la creación de las selecciones de fútbol vasca, gallega y catalana.