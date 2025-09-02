Cambios para los profesores de la Guardia Civil: "Un logro histórico"

Los profesores de la Guardia Civil han sido desde hace años uno de los colectivos más olvidados dentro del Cuerpo. Ahora, una de sus reivindicaciones históricas se formalizará y han conseguido un "logro histórico" que corrige una injusticia y supone un reconocimiento al trabajo de estos agentes que llevan años formando a las nuevas generaciones.

Tal como llevan años denunciando, los suboficiales de la Guardia Civil sufrían un "agravio" porque después de dedicar incluso más de 15 años a la enseñanza en academias como las de Baeza o Valdemoro, veían reconocido con cero puntos ese tiempo de servicio en los concursos de vacantes. Un problema que tiene visos de acabar en las próximas semanas.

La asociación Jucil ha desvelado que estos agentes podrán puntuar en méritos en los concursos de vacantes para obtener destinos como docente en las diferentes academias de la Guardia Civil. "Este logro se ha alcanzado tras elevar una petición para que se modificara la ficha de méritos, relativa a los puestos de instructor-monitor en centros docentes, que hasta ahora no incluía la función de suboficial profesor", explican en una nota interna.

Ceremonia de jura o promesa de los integrantes de la 128ª promoción de la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén), de los que el 26 por ciento son mujeres, el porcentaje más elevado de la historia del centro, en un acto presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. José Manuel Pedrosa / EFE





Y es que la carencia de valoración "desmotivaba a muchos guardias civiles" a optar por destinos de enseñanza, a pesar de la importancia estratégica que tiene la formación de las "nuevas promociones" del Cuerpo. Después de las gestiones realizadas este hecho es ya una realidad.

Justicia para los profesores de los futuros guardias civiles

Porque el Mando de Personal ha comunicado que se procederá a suprimir la categoría de "Instructor-monitor centro docente" y añadir la función "Enseñanza", que incluirá tanto a los instructores como a los profesores adjuntos. Esta modificación quedará reflejada en la próxima revisión integral de las fichas de méritos.





Desde Jucil valoran esta decisión como un "logro significativo" que corrige una injusticia y supone un reconocimiento justo al trabajo de los suboficiales que han dedicado su carrera a la docencia dentro de la Guardia Civil. "Este avance no solo hace justicia con los suboficiales profesores, sino que también dignifica la enseñanza dentro de la institución y mejora las perspectivas profesionales de quienes asumen la responsabilidad de formar a los futuros guardias civiles", ha señalado la vocal de suboficiales, Melisa Carmona.