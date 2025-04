Barajas: "La preocupación principal es la seguridad"

Las Terminales 1 y 2 del aeropuerto de Barajas no registraban cerca de las dos de la tarde de hoy un caos ingobernable, al menos en apariencia. La luz iba volviendo a cuentagotas y ya funcionaban los ascensores y las escalera eléctricas. En la terminal de salida de la T1 la Guardia Civil ha impedido que los pasajeros que no habían podido facturar accedieran con el equipaje.

A este lado del control de seguridad, el problema ha sido que los sistemas operativos de algunas compañías se habían caído y apenas nadie había podido subir su maleta a la cinta transportadora y tenía que llevarla consigo. Por tanto, aunque el vuelo fuera a salir (cosa muy dudosa), el viaje se preveía arruinado.

"A nosotros nos han dado esa orden, somos unos mandados. Sé que la gente se enfada, pero no podemos hacer nada. Eso es responsabilidad de las compañías, pero, vamos, que van con retraso todos los vuelos. Milán, por ejemplo, todos los vuelos retrasados. Las máquinas de escáner funcionan de momento, aunque, claro, las baterías solo duran horas. La preocupación fundamental es la seguridad porque tampoco sabemos aún qué ha causado el apagón y de dónde nos viene esto", explica a LA RAZÓN una trabajadora del aeropuerto.

Los alrededores del aeropuerto, centro neurálgico y sensible por excelencia, estaba rodeado de seguridad a mediodía, pero la presencia de agentes no era imponente. El vestíbulo de salidas de la T2 sí dejaba traslucir más confusión porque no se había recobrado del todo el sistema eléctrico. Las maletas se amontonaban en los mostradores porque sin electricidad no había forma de hacer la facturación y las cintas de maletas estaban paradas. Un esforzado trabajador de una compañía extranjera ha declarado a este periódico que "me han dejado tanto equipaje que me de miedo no poder vigilarlo todo. ¿Y si pasa algo? No han pasado la seguridad, solo hemos comprobado que las maletas son de quien las ha traído".

"No tenemos nada, ni fingers para quitar la pasarela de los vuelos, que no pueden irse. La genta está cabreada, todos viene a preguntar por su vuelo y no tenemos información. Alemania nos manda los vuelos pero hay que poder conectar los aviones y no se puede. Todo es eléctrico. Los aviones que tienen que salir no salen, así que, ¿dónde estacionan los que llegan? Ya no se pueden volver a casa".