Cerdán se revuelve: "No tengo ningún miedo"

La sombra sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que afectaría al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, vuelve a sobrevolar la escena política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha utilizado esta cuestión en la sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso, pidiéndole a Pedro Sánchez un aval a su "número tres" en el partido que no se ha producido. En un rifirrafe anterior, el también secretario general socialista sí defendió la "honorabilidad" de Cerdán, refiriéndose a él, sin nombrarle, como una "persona honesta".

Con el foco sobre él, el secretario de Organización del PSOE ha hecho declaraciones en los pasillos de la Cámara baja para tratar de contener las informaciones que le relacionarían con la "trama Koldo". Cerdán ha negado su participación en ninguna adjudicación ilegal. "No tengo ningún miedo, no tengo nada de lo que defenderme, no sé lo que puede haber", ha dicho a los periodistas, antes de afirmar tajante que no ha participado en ninguna ilegalidad.

El dirigente socialista se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas, tras los registros efectuados ayer por la UCO en el marco de la investigación judicial del conocido como "caso Koldo" en la vivienda del que fuera su jefe en el partido y también ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Estas operaciones están relacionadas con el informe que el juez había solicitado a la UCO y en el que pedía investigar llamadas telefónicas entre el exministro y su asesor Koldo García, y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Pedía también una especial referencia a mensajes intercambiados con Ábalos, el ministro Ángel Víctor Torres o sus subordinados, con Santos Cerdán o con cualquier otra persona aforada.

El "número tres" del partido ya avanzó que iniciaría una ofensiva en los juzgados por las informaciones y declaraciones que se han sucedido a tenor del citado informe de la Unidad Central Operativa (UCO), del que todavía no se conoce el contenido concreto que le incriminaría con la "trama Koldo". Cerdán ya anticipó que, una vez se hiciera público el citado informe, desmontaría "una por una" todas las mentiras que se estaban vertiendo sobre él y avanzó –como movimiento preventivo– que se había interesado por "algunas obras" en su papel de diputado por Navarra.