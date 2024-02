Choque de los funcionarios de Justicia con el ministerio: el ajuste salarial deja fuera a las comunidades autónomas

Está a punto de terminar febrero y los funcionarios de Justicia no han logrado arrancar una oferta salarial concreta y amplia al ministerio. El optimismo inicial, allá por diciembre, ha dado paso a la incertidumbre y ahora se ha transformado en decepción. No solo no hay una cifra sobre la mesa, sino que, tal como ha planteado el ministerio, este ajuste solo se aplicará a las comunidades que dependen de él y no a todas, como demandan los principales sindicatos. El choque fue evidente en la reunión del pasado 21 de febrero, un encuentro que se suspendió ante el nulo avance en este aspecto.

La reunión del 21 de febrero, en la que CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA esperaban que el secretario Manuel Olmedo propusiera una oferta económica, se cerró con una noticia que supone un varapalo para sus expectativas. Aún no hay subida salarial, pero si la hay, solo se aplicará al territorio del ministerio, es decir, a Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

Desde el sindicato mayoritario CSIF manifestaron su total rechazo a esta postura y defendieron que el dinero debe ser "para todos", también para los funcionarios de las otras comunidades. Los representantes de los funcionarios no reconocieron como válido lo dicho por Olmedo: que no puede interferir en la financiación autonómica.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) calificó de "decepcionante" la propuesta del ministerio porque "niega que el incremento retributivo se aplique en el complemento general de puesto". Este concepto salarial, señala el segundo sindicato en relevancia, permitiría que la subida salarial se aplique a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia en todo el territorio. Desde la cartera de Justicia quieren que se dije la subida salarial a través del complemento específico, que es competencia de las comunidades autónomas.

Frente al choque con los sindicatos, el ministerio propuso mantener la negociación, convocar la mesa delegada para la negociación del complemento específico de su ámbito y llevar el documento elaborado por el grupo de trabajo a las comunidades autónomas con competencias propias en Justicia el próximo 1 de marzo como propuesta para la subida salarial en sus ámbitos territoriales. También se comprometió, según CSIF, a negociar con ellas para que se cumpla el objetivo de subida salarial.

El sindicato mayoritario sostiene que los nuevos modelos de Justicia derivados de las leyes de eficiencia afectarán por igual a todos los funcionarios, tanto si dependen del ministerio como de las comunidades, por lo que el alza retributiva tiene que regir para todos.

STAJ también ha recordado que el ministerio no ha reconocido de forma expresa las funciones (a las que denomina “tareas”) y responsabilidades que asumirán los funcionarios y no las conecta con el aspecto profesional, legal y retributivo.

Después de que los sindicatos se levantaran de la mesa en la pasada reunión del 21 de febrero, Olmedo informaba en un comunicado que se abría una segunda etapa con una mesa delegada para abordar las actualizaciones retributivas y se comprometía "a presentar de inmediato una oferta económica" el próximo 28 de febrero.

Los representantes de los funcionarios de Justicia acudirán. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que el conflicto seguirá abierto mientras no se establezca un incremento salarial que se aplique por igual en todos los territorios.