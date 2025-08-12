Clavijo pedirá al Gobierno aumentar el número de menores migrantes trasladados y prevé reunirse con Sánchez en los próximos días

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que instará al Gobierno central a que el número de menores migrantes no acompañados que sean trasladados desde el archipiélago sea "mucho mayor".

La petición al Ejecutivo se anuncia el mismo día que ambas Administraciones acuden a la reunión de la Comisión Interadministrativa de Seguimiento para la Derivación del resto de menores solicitantes de asilo, después de que el Gobierno de España comenzase ayer con su traslado al resto de Comunidades Autónomas.

En este sentido, el presidente canario ha calificado de "noticia positiva" la puesta en marcha de los traslados con la salida de los diez primeros menores a un centro de acogida de Gijón, aunque ha matizado que esto se produce "después de muchas luchas y después de tres autos del Tribunal Supremo", asegurando que por ello "el Estado no ha tenido más remedio que cumplir con la Ley y con los autos" para comenzar con dicho reparto en la Península.

Por este motivo, la administración canaria, una vez comenzado el reparto, ha puntualizado que va a insistir en que "el número de menores tiene que ir siendo mucho mayor que el que está previsto", que actualmente es de unos 30 menores semanales. Así, Clavijo ha puntualizado que "hay que resolver el hacinamiento" que tiene Canarias, motivo por el que tendrían que "salir o haber salido ya estos 946 menores primero, y no solo 10".

Prevé reunirse con Sánchez antes de que acabe agosto

El presidente de Canarias se ha mostrado convencido de que antes de que finalice el mes de agosto se verá con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien pasa sus vacaciones en La Mareta, en la isla de Lanzarote.

En este sentido, el canario ha indicado que los gabinetes de ambos gobiernos contactaron entre finales de julio y principios de agosto para poder mantener dicha reunión con el presidente del Gobierno de España y ahora, tras unos días de descanso de Clavijo, ambos gabinetes han vuelto a ponerse en contacto para retomar tal encuentro.

"Estoy convencido de que esa reunión la tendremos antes de que acabe el mes de agosto", ha apostillado el canario, que ha añadido que entre los temas que seguramente se plantearán están los menores migrantes no acompañados, la situación económica de Canarias o el cumplimiento de la agenda canaria, entre otros.