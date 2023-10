Conde-Pumpido avisa: "Las leyes están para cumplirse"

En el punto de mira por el decisivo papel que tendrá el Tribunal Constitucional (TC) a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez espera conseguir el apoyo del independentismo a su investidura, el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, ha asegurado en Vigo que "las leyes están para cumplirse".

En su intervención en la inauguración de las XXIX Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido ha defendido la independencia y la imparcialidad de jueces y magistrados como pieza esencial del Estado de Derecho y ha pedido a todos los representantes públicos que respeten las leyes vigentes y que den cumplimiento a las sentencias de los órganos judiciales, durante su intervención

En este sentido, ha insistido en que en las instituciones jurídicas, como es el caso del Tribunal Constitucional y de todo el Poder Judicial, la independencia es un principio indispensable e inseparable de la función jurisdiccional. La ausencia de la misma, ha apuntado, supone “un claro retroceso en la calidad democrática y la división de poderes”.

Conde-Pumpido también ha reivindicado el imperio de la ley. “Las leyes están para cumplirse, y que el hecho de que no nos guste una ley o deseemos cambiarla, no puede ser excusa para el incumplimiento de la Ley vigente y menos para un incumplimiento prolongado, que amenaza con ser indefinido", en referencia nada velada al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, quizá, por lo que pueda pasar con la futura Ley de Amnistía. "Existen procedimientos democráticos para cambiar las leyes; pero mientras no se modifiquen, las leyes vigentes nos obligan a todos, jueces, ciudadanos y al resto de los poderes públicos”.

El presidente de la corte de garantías ha inaugurado las jornadas “Estado de Derecho e instituciones democráticas en el actual contexto sociopolítico”, acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero y por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y

Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo.

Reclama la "no injerencia" entre los poderes del Estado

En su discurso, el ex fiscal general del Estado ha defendido la legitimación democrática de todos los poderes del Estado y ha recordado que la Constitución establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, incluido el judicial, ha recalcado.

Asimismo, ha resaltado la importancia del respeto entre los poderes del Estado y las instituciones así como el principio de no injerencia. Cada poder, ha explicado, debe desempeñar con independencia su función propia y evitar las descalificaciones públicas de las actuaciones de los demás poderes, que solo contribuyen a debilitar la fortaleza del conjunto del sistema, y que deben ser ajenas a un entendimiento democrático de cada función.

Finalmente, ha puesto en valor la imprescindible tarea que realizan los Letrados del Tribunal. Un trabajo de grandes juristas cuyos criterios, ideas y puntos de vista constituyen la base de las decisiones del Pleno, ha señalado, al tiempo que ha destacado el importante esfuerzo de este año con el plan de choque para poner al día el Tribunal Constitucional.