Acción soberanía
Defensa abre una investigación sobre el youtuber marroquí que "invadió" Las Chafarinas
Trata de determinar si se produjo algún fallo de seguridad en los islotes
El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación oficial tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un youtuber marroquí que "invadía" las islas Chafarinas, hecho del que informó LA RAZÓN. Esta persona, llamada Ben Nesna, llegó a la isla Isabel II.
La investigación también trata de determinar si se produjo un fallo temporal en los sistemas de vigilancia o alguna deficiencia en los procedimientos operativos, informan medios marroquíes que se hacen eco de la reacción española
