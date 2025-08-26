Acceso

España

Acción soberanía

Defensa abre una investigación sobre el youtuber marroquí que "invadió" Las Chafarinas

Trata de determinar si se produjo algún fallo de seguridad en los islotes

El youtuber muestra su respeto ante la tumba de los fallecidos en las islas
El youtuber muestra su respeto ante la tumba de los fallecidos en las islasYabiladi
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación oficial tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un youtuber marroquí que "invadía" las islas Chafarinas, hecho del que informó LA RAZÓN. Esta persona, llamada Ben Nesna, llegó a la isla Isabel II.

La investigación también trata de determinar si se produjo un fallo temporal en los sistemas de vigilancia o alguna deficiencia en los procedimientos operativos, informan medios marroquíes que se hacen eco de la reacción española

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas