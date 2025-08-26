La Policía introduce un sistema para que los agentes puedan gestionar sus propias dietas

La División Económica y Técnica de la Policía Nacional ha informado de que ya se ha iniciado el expediente para licitar a una empresa el diseño de esa nueva aplicación que conectará con el Portal Policía y la base de gestión de la División de Personal (Sigespol) para que los agentes puedan gestionar sus propias dietas. Así se lo ha hecho llegar a la Confederación Española de Policía (CEP), que había reclamado la implementación de este sistema.

"Que desplazarte para proteger la vida de los demás y garantizar la seguridad ciudadana sea un calvario, con mil molestias, con mil problemas, con mil precariedades, con mil miserias como el tener que poner dinero de tu bolsillo porque las cajas pagadoras se quedan sin fondos, es algo vergonzoso", señalan fuentes del sindicato.

"Es un escándalo que perseguirá a quienes, desde su cómodo despacho ministerial, no han movido un solo dedo -este Gobierno y anteriores, porque las dietas llevan veinte años congeladas- para dignificar nuestra profesión. Pero ellos, por supuesto, viajan, se alojan y comen en clase preferente, hoteles caros y restaurantes de postín. Son los mismos que sacan pecho con nuestro trabajo, pero que pasan olímpicamente de quienes somos los protagonistas de que, como dicen ellos, “España sea uno de los países más seguros del mundo”. La tienen de cemento armado", agregan.

Por todo ello, la CEP había reclamado la modernización del sistema informático de gestión de dietas para que fuera más ágil, accesible y transparente. Y permitiese "que podamos tramitar desde el Portal Policía todas las gestiones relacionadas con las comisiones de servicio, como peticiones, autorizaciones, aportación de documentos (facturas, etc.), solicitud de anticipos, liquidaciones o firma electrónica, entre otras. Y que en esa misma aplicación, por supuesto, quede constancia de todo".