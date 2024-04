Así es el exoesqueleto de combate del Ejército de Tierra: mejora la precisión del tiro y monitoriza el estado físico del soldado y su nivel de fatiga

El futuro, en la mayoría de los casos no es como lo ha ido imaginando la ciencia ficción. Ni Robocop, ni Soldado Universal, ni Terminator, ni siquiera replicantes han tenido su reflejo en las fuerzas armadas. Sin embargo, eso no quiere decir que la robótica y el mundo militar no hayan ido de la mano y que los ejércitos no hayan incorporado elementos cibernéticos y en los que la tecnología complementa las funciones humanas: cascos inteligentes que permiten lanzar armas con la mirada, IA, drones, simuladores, gemelos digitales como el que aplicará Navantia a sus fragatas F-110... y sí, también robots pero no como sustitutos de los soldados sino como complemento y sistema de protección.

Los exoesqueletos son un claro ejemplo de ellos y con tecnología española. Así, la empresa vasca Gogoa ha completado el desarrollo del primer exoesqueleto de combate del Ejército de Tierra, un sistema, evaluado recientemente por la Brigada Paracaidista (Bripac), que consta de una estructura pasiva de cuerpo completo y una parte activa en el tronco y los brazos para mejorar la capacidad y resistencia de los soldados en situaciones de combate y en tareas logísticas.

La compañía española destaca que esta herramienta soporta no solo el peso del equipo completo durante las marchas, asistiendo al soldado en el levantamiento y transporte de cargas, sino que también reduce la fatiga y el estrés muscular, disminuyendo así las lesiones musculoesqueléticas. Además, añade, mejora la precisión del tiro, estabiliza y soporta el peso del arma, y monitoriza el estado físico del soldado y su nivel de fatiga.

Uno de los aspectos más interesantes es su diseño semiactivo e inteligente. Dispone de una estructura modular que permite una rápida reconfiguración y combina la agilidad de movimientos de los modelos pasivos con la potencia de los activos para el levantamiento de cargas pesadas.

También está equipado con sensores no invasivos y algoritmos de inteligencia artificial que adaptan automáticamente el nivel de asistencia a las necesidades de la tarea. El exoesqueleto, bautizado como Gudex, cumple asimismo con una serie de requisitos fijados por el Ejército de Tierra como la integración con un chaleco antifragmentos homologado, resistencia a condiciones ambientales adversas y comodidad para usuarios de diferentes tamaños y pesos corporales.

La Brigada Almogávares VI de Paracaidistas ya ha probado este sistema, como publicó Infodefensa.com. En el proyecto, financiado por la DGAM a través del programa Coincidente, también cuenta con la participación de otras empresas y entidades como Fecsa (Fábrica Española de Confecciones), Cyber Human Systems, CEIT Centro Tecnológico y Altus.

El exoesqueleto será ahora probado en una nueva fase en el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia del Ejército de Tierra, el PCAMI, en el acuartelamiento San Cristobal, en Villaverde (Madrid). Esta prueba representa un paso crucial hacia la implementación efectiva de esta tecnología en las operaciones militares.

Gogoa también anuncia que presentará otros modelos de su spin-off Cyber Human Systems, como Exosoft, Exoarms y Exoshoulder, para tareas logísticas en el Pcami. Este centro es conocido por su experiencia en la evaluación de material logístico del Ejército, lo que lo convierte en el lugar ideal para probar y validar estos desarrollos.

Proyecto europeo Achile

La compañía trabaja en un otro proyecto enfocado al diseño del futuro exoesqueleto de combate de la Unión Europea. "Con el respaldo del fondo europeo de defensa, Gogoa se enorgullece de contribuir al diseño y desarrollo de un exoesqueleto que no solo mejore la capacidad y resistencia de los soldados en el campo de batalla, sino que también promueva la seguridad y eficacia de las operaciones militares en el futuro", subraya la compañía.